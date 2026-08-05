Escrocherie cu numărul SRI afișat pe telefon. Cum trebuie să procedeze cei care primesc astfel de apeluri

Serviciul Român de Informații a anunțat miercuri că au fost identificate tentative de fraudă în care persoane necunoscute folosesc tehnici de tip spoofing pentru a falsifica identitatea apelantului, astfel încât pe ecranul celor sunați să apară numărul SRI destinat relației cu publicul.

Escrocherie cu numărul SRI afișat pe telefon. Ce trebuie să facă cei care primesc apeluri false - Shutterstock

Potrivit unei postări publicate de SRI pe Facebook, în timpul acestor apeluri frauduloase, persoanelor contactate li se pot cere date personale, informații bancare, parole, coduri de autentificare sau chiar efectuarea unor transferuri de bani.

"Serviciul Român de Informaţii nu solicită telefonic: date cu caracter personal sau privind cardurile ori conturile bancare; parole, coduri PIN, de autentificare ori primite prin SMS; efectuarea de plăţi sau transferuri de bani. Dacă primiţi un astfel de apel, vă recomandăm să nu furnizaţi nicio informaţie solicitată şi să întrerupeţi convorbirea. Atacul de tip spoofing reprezintă o tehnică prin care atacatorii folosesc platforme software online pentru a imita numere reale de telefon. Ei pot afişa pe ecranul telefonului dumneavoastră orice număr de telefon doresc, fie că aparţine unei instituţii, unei companii sau chiar unei persoane fizice, cu scopul de a vă câştiga încrederea", precizează instituţia.

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Recomandările SRI

Specialiştii SRI recomandă ca pentru orice apel în care oamenii doresc să se asigure de confidenţialitatea discuţiei şi să confirme fără dubiu identitatea interlocutorului să aplice următorii paşi:

ÎNTRERUPEȚI APELUL IMEDIAT. Nu furnizați informații și nu continuați conversația dacă aveți cea mai mică suspiciune sau dacă vi se solicită date sensibile.

REAPELAȚI MANUAL INTERLOCUTORUL. Tastați numărul de telefon cifră cu cifră (din agendă, de pe documente oficiale sau site-uri sigure).