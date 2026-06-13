Explozie urmată de incendiu într-un bloc din Timişoara. Trei persoane rănite şi alte 43, evacuate

Momente de panică, sâmbătă dimineaţă, într-un bloc din Timişoara, după ce o explozie urmată de incendiu s-a produs într-un apartament aflat la parter. Zeci de locatari au fost evacuaţi de pompieri sau au reuşit să iasă singuri din imobil, iar trei persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale la faţa locului.

"În această dimineaţă, în jurul orei 05:50, am fost solicitaţi să intervenim în urma unei explozii urmate de incendiu într-un apartament de pe strada Versului din Timişoara. Apartamentul în care a avut loc explozia este situat la parter. Imobilul este tip P + 4 etaje", anunţă sâmbătă ISU Timiş.

Incendiul a fost lichidat, pompierii acţionând pentru ventilarea casei scării.

Trei persoane adulte primesc îngrijiri medicale la faţa locului, în stare conştientă şi cooperante. Din imobil s-au autoevacuat sau au fost evacuate de pompieri 43 de persoane.

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La locul evenimentului s-au deplasat pompierii din cadrul Detaşamentului 1 Timişoara cu o autospecială de primă intervenţie şi comandă, două autospeciale de stingere, un echipaj SMURD, echipajul CBRN, o autospecială pentru transport personal şi victime multiple din cadrul Detaşamentului 2 Pompieri Timişoara, şi o ambulanţă SAJ.