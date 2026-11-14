Miting de amploare, în Bucureşti. Peste 8.000 de simpatizanţi AUR şi susţinători ai lui Călin Georgescu s-au adunat în faţa Parlamentului. Au cerut eliberarea fostului candidat la preşedinţie şi au scandat împotriva actualei clase politice. George Simion nu şi-a asumat oficial mitingul, care a fost neautorizat. Însă s-a alăturat mulţimii, alături de alţi membri de partid. Protestul a continuat în faţa Arestului Central, sub geamul lui Călin Georgescu.

În ciuda ploii reci, mii de oameni au luat parte la mitingul neautorizat. Cu steaguri tricolore, în costume naţionale, protestatarii s-au adunat în faţa clădirii Parlamentului.

Mobilizarea forţelor de ordine a fost una impresionantă. Peste 700 de jandarmi s-au interpus între Palatul Parlamentului şi protestatari. Oamenii şi-au strigat susţinerea faţă de fostul candidat la prezidenţiale, Călin Georgescu, care în acest moment este în arest preventiv într-un dosar de înşelăciune.

Doi protestatari au fost reţinuţi după ce au înjurat forţele de ordine. La miting au venit oameni din toate colţurile ţării, mulţi aduşi cu autocarele. Autorităţile au fost nevoite să închidă mai multe artere centrale pentru a face loc mulţimii.

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"Am venit pentru ţara asta şi pentru toate nedreptăţile făcute care s-au făcut. Şi în primul rând pentru domnul Călin Georgescu", a spus un protestar.

"Eliberarea lui Călin Georgescu obligatoriu! Justiţia e coruptă total", a spus alt protestatar.

Deşi nu şi-a asumat protestul, George Simion a chemat oamenii la miting şi s-a alăturat mulţimii alături de alţi lideri AUR.

"Participăm la această manifestaţie. Este dreptul fiecărui român, indiferent de religie, de opţiuni ideologice să iasă să protesteze. Totul trebuie să revină la democraţie într-o ţară în care s-au anulat alegerile. Justiţia este de multe ori acuzată că răspunde la comenzi politice", a declarat preşedintele AUR.

"Vocea libertăţii i-a adus pe oameni. Libertatea de a protesta. După ce au anulat alegerile, au vrut să anuleze şi mitingurile. Uite că pot să facă mitinguri LGBT în Bucureşti, dar nu pot să aducă steagul în prim plan", a declarat şi Mihail Neamţu, deputat AUR.

La protest, AUR a invitat şi suveranişti din alte ţări europene.

"Vreau să văd o nouă structură, un nou tratat stabilit. Cu o Comisie mai restrânsă care dă înapoi suveranitatea şi vocea comunităţilor din Uniunea Europeană", a spus Jim Ferguson, analist politic britanic.

De la Palatul Parlamentului, o parte dintre protestatari s-au mutat în faţa Arestului Central. Au scandat în continuare că nu cedează şi şi-au arătat sprijinul pentru Călin Georgescu. În faţa Arestului Central, au fost mobilizaţi jandarmii de la brigada specială de intervenţie, iar în faţa arestului au fost puse dubele jandarmeriei.

Potrivit primăriei Capitalei, protestul de azi nu a primit autorizaţie pentru că se suprapune cu sosirea fanilor polonezi la meciul cu România.