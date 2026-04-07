Grecia nu doar se vizitează, se şi gustă. Nu degeaba a fost desemnată cea mai bună bucătărie la nivel mondial. Iar cel mai bun moment să faci asta e acum, cât mai aproape de sărbătorile pascale. Echipa Observator a vrut să vadă cum arată pregătirile de Paşte în paradisul elen. Atât în casele românilor de acolo, cât şi în faimoasele taverne de pe malul mării. De la clasica salată grecească, până la homarul proaspăt sau calamarii cu ierburi aromatice, toate reţetele impresionează oaspeţii.

În Grecia, Paștele nu e doar o sărbătoare. E un ritual trăit cu sufletul: între mare, familie și mese care adună oamenii împreună. Dar magia începe în bucătărie. Locul unde Cristina a învăţat ce înseamnă un Paşte grecesc. "Vreau să spun că atât eu cât și românii suntem înnebuniți după mâncarea grecească. De foarte multe ori prefer să petrecem în Grecia. Se adună multă lume, mătuși, nepoți, prieteni din satele lor, oamenii lor apropiați. Vine inclusiv și preotul să binecuvinteze masa. Este o atmosferă foarte frumoasă și te simți relaxat pentru că toată lumea este ca într-o familie. Și este foarte plăcut", a declarat Cristina.

Tot în familie se stabileşte şi meniul. Cu reţete transmise din generaţie în generaţie. "Facem o salată grecească, exact în modul în care ei o fac. Un secret de-a lor este de a tăia legumele gros. Să nu fie ceva foarte, foarte studiat pentru că se face pe repede înainte. Se mănâncă miel, se mănânca berbecuți, avem paidachea, care sunt extraordinar de bune și chiar am auzit mai multă lume care poate să mănânce miel în Grecia și nu poate să o mănânci în România, pentru că are o altfel de aromă", a declarat Cristina. La final, pasca românească e înlocuită de un desert pe cât de simplu, pe atât de aromat.

Paștele în Lesbos nu este doar o escapadă, ci o experiență care îmbină tradiția, gastronomia și relaxarea. Pentru cei care își doresc să trăiască această atmosferă autentică, o vacanță de Paște aici poate porni de la aproximativ 600–800 de euro de persoană, pentru un sejur de câteva zile, cu cazare, transport și mese incluse, iar prețurile pot crește în funcție de confort și experiențele alese. Dar dincolo de costuri, rămân momentele: mesele lungi, gusturile simple și sentimentul că, măcar pentru câteva zile, faci parte dintr-o poveste grecească autentică.

