În prag de Halloween, un trend înfiorător face valuri pe TikTok şi bagă spaima în copii. În goana după vizualizări, părinţii pun la cale farse, cu ajutorul unui filtru care îi face pe cei mici să creadă că au o fantomă chiar lângă ei. Mai mult decât atât, în timp ce copiii plâng şi sunt speriaţi, adulţii le ţin uşa închisă ca să nu poată ieşi din cameră. Psihologii atrag atenţia că astfel de situaţii pot produce traume reale care nu au nimic de-a face cu amuzamentul.

Vorbim despre un trend care nu este doar înfricoşător, ci este şi foarte periculos pentru cei mici. Copiii care sunt supuşi unor astfel de sperieturi pot somatiza, iar cu cât copilul este mai mic, cu atât urmările pot fi mai mari. Aceste sperieturi pot avea urmări chiar şi când aceşti copii vor creşte şi vor fi adulţi. Specialiştii spun că vor resimţi aceste sperieturi ca pe nişte traume.

România ocupă primul loc în UE la capitolul copii care sunt ţinta bullyingului în mediul online

Trendul a fost inspirat din străinătate şi atât acolo, cât şi în România, părinţii îşi pun copiii în faţa unei camere, iar atunci când copilul se întoarce îi apare în imagine o stafie. Copilul se sperie, fuge spre uşă, uşă pe care părinţii o ţin închisă. Aceste filmuleţe au fost distribuite în mediul online, iar părinţii o fac pentru amuzament sau a pentru a primi cât mai multe aprecieri de la urmăritori.

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România ocupă primul loc în UE la capitolul copii care sunt ţinta bullyingului în mediul online. Mai multe ţări încep să interzică accesul copiilor în mediul online până la anumite vârste. În România, deocamdată, încă se caută o soluţie cât mai bună în acest sens.