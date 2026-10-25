Dacă până acum nu știai unde să arunci un pahar de carton cu capac de plastic sau un ambalaj din mai multe materiale, de acum ar putea decide coșul de gunoi în locul tău. Doi clujeni au creat prototipul unui coș de gunoi care folosește inteligența artificială pentru a recunoaște deșeurile și a le direcționa către compartimentul potrivit. Sistemul a fost prezentat la Paris și ar urma să înceapă producția anul viitor.

"Poți să pui orice obiect în el și îl sortează în fracția de reciclare corectă, iar înăuntru sunt 3 compartimente în care deșeurile sunt sortate"

Acesta este primul coș de gunoi cu inteligență artificială din România. În prezent, produsul este doar un prototip, creat de un cuplu de ingineri din Cluj-Napoca. Alexandra este cea care a văzut necesitatea și utilitatea unui astfel de produs.

"Am învățat să reciclez și mi-am dorit foarte mult să fac asta mai departe și acasă. Nu am reușit să îmi conving apropiații. Pe de-o parte, reciclarea este grea că ambalajele sunt diferite și complexe. Pe de altă parte, cred că oamenii își doresc comoditate și de aceea au apărut toate aceste electrocasnice. Pur și simplu e nevoie de o soluție tehnologică pentru asta", spune cofondatoarea Nicelium, Alexandra Chișiu.

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Cum funcţionează coşul de gunoi cu inteligenţă artificială

Și așa a apărut "Nicelium", cum a fost botezat coșul de gunoi cu inteligență artificială. Sistemul are peste 20 de senzori și 3 motoare. În plus, folosește un algoritm de "machine learning" pentru a identifica obiectele aruncate și a le încadra în fracțiile de reciclare corespunzătoare. Totul, în doar 3,5 secunde.

"Totul începe cu o gamă largă de imagini pe care noi le-am capturat aici în laborator, le-am etichetat și astfel algoritmul a reușit să învețe pe ce am dat noi imagini cu etichete", spune Oana Moceanu, membru Nicelium.

În prezent, sistemul are peste 5.000 de imagini, dar este un proces continuu de învățare și îmbunătățire.

Proiectul a primit o finanțare de 1,6 milioane de euro pentru cercetare și introducerea în producție. Prototipul a fost prezentat la Paris, unde a fost apreciat de vizitatori.

"E prima oară când văd așa ceva. Nivelul și rapiditatea sa sunt absolut fenomenale. Felicitări. Foarte inovator", spun oamenii.

Producția de serie este estimată pentru iunie 2027. Proiectul nu este încă destinat pentru uz casnic, ci doar pentru spații mari.

Alexandra Chişeu, inventator: În malluri, aeroporturi, birouri, centre comerciale.

Reporter: Va fi un coș de gunoi scump?

Alexandra Chişeu, inventator: Da, pentru că e mai mult decât un coș de gunoi, e interfața sistemului. E un sistem care adună date precise despre deșeurile tale, care te ajută să optimizezi atât costurile cu ridicarea deșeurilor tale, cât și cu operațiunile de curățare.

În prezent, mai există un proiect similar în Bulgaria, dar nici acesta nu a fost brevetat încă.