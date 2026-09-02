Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a atras atenţia, marţi seara, asupra pericolului de a traversa spaţiul aerian rus, avertizând companiile aeriene că "vor exista drone (ucrainene) pe cerul rus (...) atât timp cât războiul va continua".

"Astăzi, avertizăm toate companiile aeriene care utilizează spaţiul aerian rus, toţi asiguratorii şi pe toţi cei care încă deservesc principalele aeroporturi ruseşti: spaţiul aerian rus devine extrem de periculos", a declarat Zelenski în discursul său zilnic către naţiune, precizând totuşi că aviaţia civilă nu este vizată "în sine". "Deşi autorităţile ruse nu anunţă acest lucru în mod oficial, spaţiul aerian rus se va închide efectiv. Războiul declanşat de Rusia îi închide propriul spaţiu aerian", a adăugat Zelenski.

Rusia şi-a intensificat atacurile aeriene asupra Kievului şi a altor oraşe în ultimele săptămâni

Rusia şi-a intensificat atacurile aeriene asupra Kievului şi a altor oraşe în ultimele săptămâni, ultimul atac al Moscovei ucigând 12 persoane şi rănind multe altele, aceasta fiind a şasea zi consecutivă de atacuri intense asupra capitalei ucrainene. Ucraina a răspuns cu atacuri frecvente cu drone asupra ţintelor ruseşti, multe dintre ele asociate cu industria petrolieră a ţării, precum şi cu obiective din sectorul comerţului cu amănuntul.

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"Cu toţii vedeţi că ruşii şi-au schimbat tactica atacurilor asupra Ucrainei şi, începând din luna august, terorizează poporul nostru, oraşele şi satele noastre într-o măsură mult mai mare", şi-a început Zelenski discursul de marţi seară. "De la începutul acestei agresiuni pe scară largă, Rusia a încercat să ne blocheze porturile, iar din cauza atacurilor ruseşti asupra Ucrainei, spaţiul nostru aerian este închis pentru aviaţia civilă. Sunt în permanenţă ţinta atacurilor ruşilor - drumurile noastre, căile ferate, universităţile, întreprinderile, chiar şi şcolile şi bisericile; pentru ruşi, toate acestea sunt ţinte. Tot ceea ce există aici, în Ucraina. Nu am ales războiul şi cu siguranţă nu am dorit această escaladare. Este exclusiv dorinţa Rusiei, dorinţa lui Putin de a prelungi războiul şi de a mări amploarea atacurilor. Tocmai agresiunea rusă a făcut ca spaţiul aerian al Ucrainei, al Europei şi chiar al Rusiei însăşi să devină periculos. Primele rachete, primele drone au zburat tocmai din Rusia, au traversat graniţa statului nostru tocmai din spaţiul aerian al Rusiei.

Această escaladare nu poate şi nu va rămâne doar pe teritoriul Ucrainei. Este cu totul firesc şi just ca efectele sale să se resimtă şi în Rusia, în special în spaţiul aerian rus, care este deja şi va fi din ce în ce mai mult un spaţiu pentru dronele noastre, pentru rachetele noastre, care acţionează activ şi pe bună dreptate ca răspuns la războiul rus, ca răspuns la atacurile ruseşti. Şi ne exercităm dreptul la autoapărare - lovim ţinte militare ruseşti şi acea parte a economiei care serveşte războiului. Aceasta este apărarea noastră", a explicat Zelenski în discursul către naţiune.

El a insistat ca ambasadorii să-şi informeze ţările şi companiile aeriene, dar, în acelaşi timp, a promis că Ucraina îşi va opri atacurile, atunci când partenerii i-o vor cere, aşa cum s-a întâmplat şi în trecut. "Ucraina este o ţară a păcii. Şi respectăm cu adevărat faptul că partenerii noştri doresc să contribuie la încheierea acestui război. Şi susţinem fiecare astfel de încercare. Când americanii ne-au solicitat să facem o pauză în atacurile asupra Moscovei şi Sankt Petersburgului în zilele de 25, 26 şi 27 august, am respectat această pauză. Nu au avut loc atacuri. Au avut loc atacuri asupra Ucrainei. Când o altă putere mondială ne-a solicitat să stabilim o pauză în atacurile asupra regiunii Vladivostok pentru o perioadă determinată - vom asigura şi acest lucru. În prezent se pregătesc noi întâlniri la Moscova - vom ţine cont de acest lucru. Susţinem întotdeauna fiecare pas către pace, pentru ca Rusia să nu transforme acest război într-unul fără sfârşit. Este nevoie de sfârşitul războiului, iar liderii i-o spun corect lui Putin. De aceea, în numele diplomaţiei, în numele negocierilor - atunci când partenerii ni se vor adresa în acest sens - vom asigura curăţarea spaţiului aerian rus de drone pe anumite intervale de timp şi în anumite direcţii. Securitatea în spaţiul aerian al Rusiei se va restabili. Se va restabili atunci când va începe o mişcare reală către pace", a spus Zelenski.

El şi-a încheiat însă mesajul cu o avertizare: "Cerul deasupra Rusiei este acum destinat dronelor. Nu aviaţiei civile. Atât timp cât războiul continuă. Este important ca lumea să contribuie la încheierea acestuia".

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