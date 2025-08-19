Femeie de 45 de ani, ucisă cu toporul de iubitul cu 6 ani mai mare. Crimă cumplită în Topraisar, Constanţa

O femeie în vârstă de 45 de ani a murit, marţi, după ce a fost înjunghiată de partenerul ei, în vârstă de 51 de ani, incidentul având loc în locuinţa lor dintr-o comună din judeţul Constanţa. Poliţiştii au afirmat că nu au existat sesizări privind o stare conflictuală între cei doi. Potrivit presei locale, femeia ar fi fost ucisă cu toporul.

Un bărbat de 51 de ani și-a omorât marți cu un topor concubina, în locuința lor din Topraisar, județul Constanța.

Din cercetările făcute de polițiști din cadrul IPJ și de procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța a reieșit faptul că, marți, pe fondul unui conflict spontan, un bărbat de 51 de ani și-ar fi omorât concubina, de 45 de ani, pe care ar fi lovit-o cu un obiect tăietor-înțepător.

Fapta ar fi fost săvârșită în locuința acestora, din comuna Topraisar.

IPJ Constanța precizează că, până în prezent, la Postul de Poliție Topraisar nu au existat sesizări cu privire la o eventuală stare de conflict între cei doi concubini, nici solicitări privind emiterea unui ordin de protecție provizoriu.

Cercetările în cauză continuă, în vederea stabilirii împrejurărilor producerii evenimentului și luării măsurilor legale ce se impun.

Surse locale susțin că bărbatul și-ar fi lovit concubina cu un topor.

