Femeie de 68 de ani, găsită moartă într-un apartament din Iaşi. Ce spun vecinii despre principalul suspect

O femeie în vârstă de 68 de ani a fost găsită moartă într-un apartament din municipiul Iași, iar anchetatorii au deschis un dosar penal pentru omor. Descoperirea a fost făcută duminică dimineață, după un apel la 112.

Potrivit unui comunicat transmis de IPJ Iași, "la data de 25 mai a.c., în jurul orei 09.40, Secția nr. 1 Poliție Iași a fost sesizată, prin apel 112, cu privire la faptul că o femeie a fost găsită decedată într-un imobil, din municipiul Iași".

Ajunși la fața locului, polițiștii au confirmat cele sesizate și au identificat trupul neînsuflețit al femeii.

"În cauză, la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Iași, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de omor, iar cercetările sunt continuate de către polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, sub coordonarea procurorului criminalist", au mai transmis reprezentanții IPJ Iași.

Surse apropiate anchetei susțin că femeia ar fi avut două plăgi înjunghiate și că principalul suspect ar fi un bărbat cunoscut în zonă cu probleme psihice. Vecinii spun însă că acesta era "muncitor și cuminte" și că nimic nu anunța o asemenea tragedie.

Aceleași surse afirmă că femeia ar fi fost ucisă încă de sâmbătă, iar suspectul a petrecut noaptea cu trupul neînsufleţit în casă. Mai mult, bărbatul ar fi fost văzut sâmbătă seara la bere, la un magazin din apropierea blocului, iar duminică dimineață ar fi ieșit la cafea, în timp ce victima se afla moartă în locuință.

Anchetatorii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările crimei.

