Caz şocant la Iași unde o femeie a fost înjunghiată de fostul concubin în plină stradă. Agresorul era monitorizat cu brățară electronică, pentru că avea ordin de protecţie emis împotriva lui, dar asta nu l-a oprit să o atace. Cei doi s-au întâlnit întâmplător, iar individul a sărit pur şi simplu asupra femeii. După ce a înjunghiat-o, bărbatul a abandonat-o într-o baltă de sânge.

Totul s-a întâmplat seara trecută, în cartierul Zimbru din Iași. Polițiștii au primit o alertă prin sistemul de monitorizare destinat persoanelor împotriva cărora au fost emise ordine de restricție și au intervenit de urgență la adresa indicată.

La fața locului, oamenii legii au găsit o femeie de 44 de ani înjunghiată de mai multe ori. Victima avea răni la mâini, picioare și la cap. Un echipaj medical a fost solicitat imediat, iar polițiștii au început căutările pentru identificarea agresorului.

Potrivit anchetatorilor, este vorba despre fostul concubin al femeii, împotriva căruia exista un ordin de restricție și care era monitorizat prin brățară electronică.

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Femeia a fost transportată în stare gravă la spital. Bărbatul a fost găsit la scurt timp de polițiști și urmează să fie supus unei expertize medico-legale pentru a se stabili dacă avea discernământ în momentul comiterii faptei.

Cazul din Iași vine la doar două zile după un incident similar petrecut în municipiul Roman. Acolo, o femeie de 30 de ani a fost atacată cu un cuțit de fostul soț, în vârstă de 34 de ani, chiar în timp ce se afla în mașină. Potrivit anchetei, bărbatul a spart geamul autoturismului și a înjunghiat-o, însă victima a reușit să fugă și să sune la 112.

Și în acel caz a fost deschis un dosar penal, iar cercetările continuă. Femeia avusese ordine de restricție împotriva agresorului, însă acestea expirau cu o zi înainte de atac.