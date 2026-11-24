Un bărbat în vârstă de 36 de ani, din localitatea Răcăciuni, a fost reţinut de poliţişti după ce a fost prins conducând sub influenţa alcoolului de două ori în aceeaşi zi, într-un interval de trei ore, a informat, marţi, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Bacău.

Bărbat din Bacău, reţinut de poliţişti după ce a fost prins conducând băut de două ori, în aceeaşi zi - arhivă

Şoferul a fost oprit, prima dată, pe o stradă din municipiul Bacău, iar rezultatul aparatului etilotest a indicat 0,69 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Bărbatul a fost transportat la spital unde i-au fost prelevate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

Acestuia i-a fost suspendat dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice, fiindu-i reţinut permisul de conducere şi eliberată dovadă înlocuitoare fără drept de circulaţie.

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Trei ore mai târziu, o altă patrulă de poliţie l-a oprit pe bărbat iar în urma testării a reieşit o concentraţie de 0,58 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Acesta a fost condus, din nou, la spital, unde i-au fost prelevate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

"După administrarea probatoriului, poliţiştii l-au reţinut pentru 24 de ore", a transmis IPJ Bacău.

Cercetările sunt continuate în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fără permis de conducere şi sub influenţa alcoolului.