Pisicile sunt în topul adopţiilor ca animale de companie şi au creat un fenomen numit "favoritism felin". Cifrele confirmă trendul: în ultimii cinci ani, se vinde mai multă mâncare pentru feline decât hrană pentru câini. Iar la noi în ţară, cererea întrece cu mult producţia locală aşa că importăm mâncare pentru pisici de aproape 350 de milioane de euro.

Tot mai mulți români vor să adopte sau cumpere o pisică de rasă şi se interesează cum să le îngrijească mai bine.

"Ea este Tiara, o pisicuță din rasa British Long Hair, culoarea blondă. Cred că cerințele sunt aceleași la toate rasele. Trebuie să ai grijă la alimentație pentru orice pisică, de rasă sau de pe stradă. Și vitamine, vizite la medic și mult timp alocat ca să te joci cu ele", a spus Elena Popescu, crescător autorizat.

Costurile nu sunt de neglijat. Pentru o alimentaţie corectă, stăpânul cheltuie în jur de 300 de lei pe lună pentru hrană şi nisip. Mai adaugăm două vizite pe an la veterinar, 2-3 deparazitări şi un vaccin obligatoriu.

"Trebuie să îți dedici timp lor, să socializezi cu ele. În hrana pentru pisici, să fie cât mai multă carne, fără conservanți, fără aditivi, peste 90%. Pisica e carnivoră până la urmă. Pentru o dantură și un stomac sănătos e important să i se dea și carne crudă", a declarat Nicoleta Neagoe, crescător autorizat.

Cererea de hrană pentru animale crește masiv. Producătorii români încearcă să țină pasul, dar costurile ridicate îi împing să mute producţia în străinătate.

"De patru ani producem hrană de animale în diferite țări unde costurile sunt mai mici: Ucraina, Ungaria. În fiecare an ne gândim să facem o fabrică în România, dar costurile cresc. Ieftin și bun nu se poate, cum caută oamenii", a afirmat Georgian Băcilă, producător hrană pentru animale.

"Este o lipsă din partea producătorilor autohtoni. Nu avem suficienți specialiști, e o industrie în care nu avem tradiție în România. Mâncarea premium vine mai ales din Vest: Franța, Ungaria", a spus Adrian Dragotă, Preşedintele Federaţiei Naţionale Felinologice.

Până va reuși să se dezvolte producția internă, peste nouă milioane de câini şi pisici din România vor primi mâncare din import. Cererea tot mai mare ar putea transforma, însă, domeniul într-o industrie-cheie în următorii ani, pe măsură ce tot mai multe feline vor fi adoptate.

