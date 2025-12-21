Fete din România în dosarele Epstein. Cotroversatul milionar a trimis zeci de mii € unei femei din Iași

România este menţionată în controversatul caz al milionarului pedofil Jeffrey Epstein. Noi documente ale Departamentului american de Justiţie indică plăţi de peste 30.000 de euro pentru o femeie din Iaşi.

Rapoartele arată că o treime dintre fetele traficate pentru prostituţie proveneau din Europa de Est, inclusiv de la noi din ţară. Între timp, 16 fişiere au dispărut de pe siteul Departamentului de Justiţie la doar o zi de la publicarea lor.

Fişiere dispărute de pe site-ul Departamentului Justiţiei

Printre ele, şi o imagine cu Melania şi Donald Trump, alături de Jeffrey Epstein şi Ghislaine Maxwell, fosta parteneră a lui Epstein, condamnată la 20 de ani de închisoare pentru trafic sexual de minori.

Victime ale agresorului sexual american decedat Jeffrey Epstein şi membri ai Congresului au criticat dur sâmbătă administraţia preşedintelui Donald Trump pentru publicarea doar parţială a uriaşului dosar, din care au fost editate documente şi au fost eliminate fotografii după ce au fost divulgate.

"Suntem foarte dezamăgiţi", a protestat Marina Lacerda, una dintre cele peste 1.000 de presupuse victime ale bogatului finanţator care a murit în 2019 şi care era cunoscut pentru asocierea sa de decenii cu figuri proeminente, inclusiv actualul preşedinte republican Donald Trump şi îndepărtatul său predecesor democrat Bill Clinton (1993-2001). "De ce nu se pot pur şi simplu publica numele care ar trebui publicate?", a întrebat ea la CNN, deplângând anonimizarea multor persoane menţionate în dosare.

Administraţia a început vineri să publice mii de fotografii, videouri şi documente din vasta anchetă Epstein, un caz care afectează preşedinţia Trump la mai bine de şase ani de la moartea finanţatorului newyorkez, care a fost găsit mort în celula sa înainte de a fi judecat pentru infracţiunile sale sexuale.

Totuşi, nu totul a fost făcut public până vineri la miezul nopţii, aşa cum prevede legea care a determinat acest efort de transparenţă, iar multe dintre dosarele publicate au fost editate în prealabil, cum ar fi un document judiciar al justiţiei newyorkeze care a fost complet acoperit de benzi negre pe 119 pagini.

"Departamentul de Justiţie al SUA continuă să acopere bărbaţi influenţi care au agresat sau violat fete tinere sau care au participat la petreceri unde aceste fete tinere au fost expuse şi abuzate", a acuzat pe X democratul Ro Khanna, membru al Congresului.

Această critică a fost împărtăşită de colegul său republican Thomas Massie şi de aleasa de extremă dreaptă demisionară Marjorie Taylor Greene, o fostă aliată a lui Trump care s-a îndepărtat de lider din cauza lipsei sale de transparenţă în această chestiune. "Scopul NU a fost protejarea persoanelor expuse politic", a scris ea pe X.

"Scopul NU a fost protejarea persoanelor expuse politic"

Departamentul de Justiţie a respins aceste acuzaţii. "Nu există nicio intenţie de a reţine ceva doar pentru că include numele lui Donald Trump sau al cuiva precum Bill Clinton", a afirmat adjunctul procurorului general, Todd Blanche, la ABC News. Însă media au dezvăluit că aproximativ o duzină de imagini au fost eliminate din dosar după ce au fost publicate pentru scurt timp.

Sâmbătă seara, Departamentul de Justiţie a promis pe X că "fotografiile şi alte documente vor continua să fie analizate şi editate, în conformitate cu legea şi (...) pe baza noilor informaţii pe care le primim". O presupusă victimă a lui Epstein, Jess Michaels, a declarat pentru CNN că "nu a putut" găsi nicio înregistrare a declaraţiilor pe care le-a dat FBI-ului.

Opoziţia democrată şi-a exprimat, de asemenea, îngrijorarea cu privire la eliminarea uneia dintre puţinele imagini cu Donald Trump publicate vineri. "Dacă ei elimină aceste informaţii, imaginaţi-vă tot ce încearcă să ascundă. Aceasta ar putea fi una dintre cele mai mari muşamalizări din istoria Americii", a criticat liderul senatorilor democraţi, Chuck Schumer. Această imagine, care prezintă diverse fotografii aranjate pe o piesă de mobilier şi într-un sertar, inclusiv una cu actualul preşedinte, era inaccesibilă sâmbătă, a observat AFP.

Donald Trump şi Bill Clinton sunt amândoi asociaţi cu Jeffrey Epstein, dar jură că nu ştiau nimic despre infracţiunile sale şi susţin că au rupt legăturile înainte ca acesta să fie anchetat de autorităţi. O fotografie publicată vineri care îl arată pe Bill Clinton în ceea ce pare a fi un jacuzzi, cu o parte din acesta ascunsă de un dreptunghi negru, a fost rapid distribuită de anturajul lui Donald Trump.

Cine apare în poze alături de controveratul milionar

Alte personalităţi din politică, afaceri, cinema şi muzică, inclusiv vedetele Michael Jackson, Mick Jagger şi Woody Allen, apar în fotografii. Afacerea Epstein, dezvăluită în 2019, a implicat numeroase celebrităţi americane şi internaţionale, inclusiv Andrew, fratele regelui Charles al III-lea, incriminat de una dintre victime, dar care susţine că este nevinovat. Vineri, au fost publicate fotografii inedite cu prinţul britanic căzut în dizgraţie întins în poala a cinci tinere.

Moartea lui Epstein într-o închisoare din New York, în august 2019, declarată oficial drept sinucidere, continuă să alimenteze nenumărate teorii ale conspiraţiei care susţin că a fost ucis pentru a fi împiedicat să incrimineze elitele.

După ce a promis în timpul campaniei electorale că va publica întregul dosar, Donald Trump s-a răzgândit, spunând că este o "farsă" orchestrată de democraţi. Dar în cele din urmă a cedat presiunilor din partea Congresului şi a bazei sale electorale, promulgând o lege a transparenţei în noiembrie. Întrebat vineri, miliardarul newyorkez în vârstă de 79 de ani, al cărui nume apare rar în dosarele publicate, a refuzat să comenteze.

