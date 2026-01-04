Fermierii anunță proteste de amploare. Sunt nemulțumiți de măsurile de austeritate adoptate de Guvern

Începutul anului aduce tensiuni majore în agricultura românească. Nemulțumiți de măsurile de austeritate adoptate de Guvernul Bolojan, fermierii anunță proteste de amploare și avertizează că sectorul agricol se apropie de un punct critic, marcat de falimente, executări silite și lipsa lichidităților necesare pentru reluarea lucrărilor agricole.

Sectorul agricol românesc traversează un început de an extrem de tensionat, pe fondul nemulțumirilor tot mai puternice față de politicile fiscale ale Guvernului condus de Ilie Bolojan. Organizațiile de fermieri avertizează că, în lipsa unor măsuri urgente de sprijin, agricultura românească se apropie de un punct critic, marcat de falimente, executări silite și lipsă acută de lichidități.

Potrivit Mediafax, care citează publicaţia 7 Media, zeci de exploatații agricole se confruntă deja cu executări silite, iar multe altele sunt în pragul falimentului din cauza costurilor record de producție și a prețurilor scăzute de valorificare.

Măsuri de austeritate "lipsite de realism"

Agricultorii consideră că politicile de austeritate promovate de Executiv sunt "lipsite de realism" și nu țin cont de specificul agriculturii, un sector dependent de cicluri lungi de producție și de condiții naturale imprevizibile.

Dacă negocierile anunțate cu autoritățile nu vor produce rezultate concrete, fermierii avertizează că vor recurge la proteste de amploare, inclusiv blocarea drumurilor naționale și a punctelor de frontieră.

Scopul declarat este acela de a forța Guvernul să trateze siguranța alimentară a României drept o prioritate strategică.

Tractoare în Capitală, pe 5 ianuarie

Ștefan Muscă, fermier din județul Giurgiu și președinte al Sindicatului Fermierilor Patrioți, a declarat la Antena 3 CNN că a fost depusă cerere de autorizare pentru un protest programat pe 5 ianuarie, iar agricultorii intenționează să vină cu tractoarele în Capitală.

"Oamenii au ajuns la capătul răbdării. Dacă nu suntem ascultați, vom fi nevoiți să ne facem auziți", a transmis liderul sindical.

Principala nemulțumire vizează pachetul de măsuri fiscale adoptat recent de Guvern.

Printre solicitările urgente ale fermierilor se numără:

eliminarea așa-numitei "taxe pe stâlp", considerată un obstacol în calea modernizării fermelor;

reducerea poverii fiscale prin scutiri de taxe și impozite, pentru a compensa pierderile majore din ultimul an

înființarea unei bănci pentru agricultură cu capital de stat, care să ofere credite cu dobânzi subvenționate și să reducă dependența de băncile comerciale străine

Asociațiile agricole semnalează întârzieri semnificative în plata subvențiilor, deși fermierii au depus deja procesele-verbale de calamitate la primării.

Deși seceta și fenomenele meteo extreme din 2025 au fost recunoscute oficial, fondurile necesare pentru reluarea lucrărilor agricole în 2026 nu au ajuns încă la beneficiari.

Lipsa lichidităților blochează activitatea multor producători, care nu mai pot achiziționa semințe, îngrășăminte sau combustibil pentru campania agricolă de primăvară.

Costuri în creștere, prețuri la nivel de acum 15 ani

În același timp, fermierii semnalează un dezechilibru major: costurile de producție cresc constant, în timp ce prețul cerealelor a scăzut la niveluri comparabile cu cele de acum 15 ani.

În absența unui preț minim garantat, producătorii români devin vulnerabili în fața marilor traderi internaționali, iar agricultura riscă să devină o activitate tot mai puțin viabilă economic.

Fermierii subliniază că nu solicită tratament preferențial, ci condiții minime pentru a-și putea continua activitatea.

În lipsa unor măsuri rapide, aceștia avertizează că România riscă nu doar pierderea unui sector economic esențial, ci și afectarea securității alimentare pe termen lung.

Protestul anunțat pentru 5 ianuarie ar putea deveni unul dintre cele mai ample din ultimii ani, semnalând o ruptură tot mai vizibilă între politicile guvernamentale și realitățile din teren ale agriculturii românești.

