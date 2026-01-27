Şoferii au avut parte, marţi dimineaţă, de o nouă surpriză neplăcută la pompă: motorina standard, cel mai ieftin sortiment, a depăşit pragul de 8 lei/litru. Este a şaptea scumpire de la începutul anului, după şocul creşterii accizelor. Românii plătesc acum cei mai scumpi carburanţi din regiune.

Majoritatea staţiilor de carburant din ţară au afişat preturi mai mari la motorină. La o benzinărie din nordul Capitalei, motorina a trecut deja de pragul psihologic de 8 lei pe litru. Vorbim despre o nouă majorare de 4 bani, aplicată în marţi dimineață, în timp ce prețul benzinei a rămas neschimbat.

La alţi operatori, motorina standard picură şi mai scump - 8 lei şi 7 bani.

Unul dintre motivele scumpirii este embargoul Uniunii Europene, intrat în vigoare săptămâna trecută, asupra carburanților din țiței rusesc. Măsura reduce oferta de motorină, inclusiv din Turcia, de unde provine jumătate din dieselul importat în România.

"Piețele caută soluții alternative de aprovizionare. O situație de alimentare mai dificila în întreagă regiune. Vorbim și de o scumpire a petrolului pe piață internațională", a declarat Claudiu Cazacu, expert piețe financiare.

Specialiștii spun că o presiune majoră asupra prețurilor vine din taxele interne.

"Avem aceste creșteri de taxe, adică taxarea pe carburant, care împinge prețul la pompă mai mult decât ar trebui să fie. Una dintre măsurile cu care s-a redus acest deficit bugetar a fost creșterea accizei la carburant", a precizat Eugenia Gusilov, expert energie.

Motorina din România e cea mai scumpă din regiune. Depăşim Ungaria, Bulgaria, Austria, Spania sau Suedia.

Preţ mediu motorină:

Bulgaria - 1,217 €

Suedia - 1,374 €

Spania - 1,437 €

Ungaria - 1,438 €

Romania - 1,488 €

Franta - 1,682 €

Olanda - 1,979 €

"Nu este exclus ca, în orizontul următoarelor 3-4 luni, benzina și motorina la 8 lei să devină ceva normal. Statul n-are niciun motiv să vadă de ce plătim carburanți mai scumpi decât în Austria, Spania sau Suedia. Și știți de ce? Pentru că din fiecare litru de benzină și motorină, mai mult de jumătate din bani merg la buget", a declarat Adrian Negrescu, analist economic.

Scumpirea motorinei afectează şi agricultura, unde costurile de producție cresc de la o zi la alta.

"Noi, fermierii, dacă nu avem motorină nu putem să intrăm în câmp. Noi cumpărăm motorina cu un preț, care s-a mărit, și în momentul în care ajungem la recoltat vindem la prețul de la bursă. Nu putem să facem noi prețul să vindem cât să ne acoperim cheltuielile și să avem un pic de profit, să începem un nou ciclu agricol", susţine Valentin Popa, fermier.

Faţă de acum 30 de zile, un plin de motorină costă cu 23 de lei mai mult. România importă 30% din necesarul de diesel.

