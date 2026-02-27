Pe 1 Martie, milioane de români oferă și primesc mărțișoare, însă întrebarea care revine în fiecare an este aceeași: cât timp se poartă mărțișorul conform tradiției și ce trebuie făcut cu el după aceea?

Deși este oferit pe 1 Martie, obiceiul spune că șnurul alb-roșu nu trebuie dat jos imediat. În funcție de zonă, mărțișorul se poartă până la un anumit moment simbolic al primăverii.

Mărțișorul, simbol al primăverii

În România, mărțișorul este unul dintre cele mai vechi și îndrăgite obiceiuri legate de venirea primăverii. Șnurul alb-roșu simbolizează renașterea naturii, echilibrul dintre iarnă și primăvară și protecția purtătorului.

Tradiția spune că mărțișorul aduce noroc, sănătate și prosperitate, însă durata purtării sale nu este întâmplătoare.

Cât timp se poartă mărțișorul

Durata purtării diferă în funcție de regiune și de obiceiurile locale. Cele mai întâlnite variante sunt:

Până la sfârșitul lunii martie - În multe zone ale țării, mărțișorul se poartă pe tot parcursul lunii martie, fiind dat jos în ultima zi a lunii.

Până la apariția primului pom înflorit - O altă tradiție spune că mărțișorul trebuie purtat până când apar primii pomi înfloriți. Acest moment simbolizează instalarea deplină a primăverii.

Până la sosirea berzelor - În unele regiuni, șnurul alb-roșu era purtat până când erau văzute primele berze, considerate vestitoare ale anotimpului cald.

Ce se face cu mărțișorul după ce este dat jos

Potrivit obiceiului popular, mărțișorul nu trebuie aruncat. În schimb, el este legat de crengile unui pom înflorit. Se spune că acest gest aduce noroc și împlinirea dorințelor puse în acel moment.

În alte zone, șnurul era pus sub o piatră, iar după câteva zile se verifica dacă sub ea se adunaseră insecte. În funcție de ceea ce era găsit, oamenii credeau că pot afla cum le va merge în anul respectiv.

De ce este importantă respectarea tradiției

Specialiștii în folclor explică faptul că mărțișorul avea, în trecut, rol de talisman protector. Purtarea lui pentru o anumită perioadă era considerată necesară pentru a beneficia de protecție împotriva bolilor și a energiilor negative.

Obiceiul face parte din patrimoniul cultural românesc și este păstrat atât în România, cât și în Republica Moldova.

Semnificația șnurului alb-roșu

Culorile mărțișorului au o simbolistică puternică: roșul reprezintă viața și energia, iar albul puritatea și începutul. Împletirea lor sugerează echilibrul și continuitatea.

Indiferent dacă este purtat la mână sau prins în piept, mărțișorul rămâne un simbol al speranței și al unui nou început.

