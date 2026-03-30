Fetițele din Târnăveni au fost găsite în pădure. Copilele, în vârstă de 4 şi 5 ani, erau dispărute de o zi

Rebeca și Melisa, cele două copile din oraşul Târnăveni, în vârstă de 4 şi 5 ani, au fost găsite în pădure, la aproximativ 4 kilometri de localitate. Fetele erau date dispărute de 24 de ore.

Autorităţile au declanşat o operaţiune masivă de căutare, fiind luate în calcul chiar și varianta unei răpiri. Inițial, fuseseră găsite doar jucăriile lor. Ulterior, copilele au fost găsite în pădurea din Târnăveni, de către un pădurar.

Deși flămânde și murdare și probabil speriate, copilele sunt în afara oricărui pericol. Salvatorii le-au oferit apă și pături.

Filmul dispariției

Rebeca şi Melisa, fetițele de 4 şi 5 ani, au dispărut ieri după-amiază. Ultima dată au fost văzute în timp ce se jucau la doar câțiva metri de casă, într-un cartier de la marginea orașului Târnăveni.

După ce familia a dat alarma, sute de oameni, forţe de ordine şi voluntari, au început o operațiune dramatică de căutare, cu drone cu termoviziune şi câini de urmă.

"La ora 17 m-a sunat cuscra să vin că a dispărut Rebeca. Vă daţi seama că sunt bunică, am venit de îndată. Am căutat-o peste dealuri până acum. Unde să o mai caut?", spunea bunica uneia dintre fete.

"Toată comunitatea noastră este distrusă. Copilele nu aveau unde să dispară pentru că au fost căutate şi cu drone şi cu poliţişti".

"Am fost pe toate dealurile, am căutat peste 100 de persoane şi nimic. Tot trebuia să dăm dacă erau muşcate de câini de un papuc de ceva. Tot trebuia să dăm, dar nimic n-am găsit. Dacă nu le-ar fi luat careva..."

"Am făcut ce am putut şi noi, copilele nu sunt nicăieri. Probabil le-a luat cineva că nu se putea să le muşte un câine sau să le tragă. Era ceva, se vedea, un papuc, o haină...", declarau localnicii.

