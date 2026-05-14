Solidaritate impresionantă în apropiere de Bucureşti! Un băiat de 16 ani s-a aruncat în apa unui lac adânc, deşi nu ştia să înoate, ca să îşi salveze prietena care căzuse în apă. A urmat o operaţiune dramatică de căutare, cu zeci de scafandri, pompieri şi un elicopter SMURD.

Cei adolescenţi se plimbau pe malul lacului Chitila când fata de 16 ani s-a aplecat de pe mal să se spele pe mâini, s-a dezechilibrat şi a alunecat în apă. Adolescentul i-a sărit imediat în ajutor, chiar dacă şi-a dat seama că putea fi şi el în pericol. Fata a reuşit să înoate spre mal şi a fost scoasă din apă de trecători. Prietenul ei care şi-a riscat viaţa să o ajute, a dus o luptă grea pentru supravieţuire.

Și-a riscat viața fără să știe să înoate

Aproape 40 de minute le-a luat scafandrilor să îl scoată din apă, iar alte 50 de minute a fost resuscitat. A ajuns în stare gravă la spitalul Grigore Alexandrescu din Capitală.

"Vreau sa merg cu el. Să stau lângă el!", a spus mama.

"Din fericire, a răspuns manevrelor de resuscitare și se află în drum spre spital cu elicopterul SMURD. Am intervenit cu bărci remorcabile tractate cu autospeciale de stingere cu apa și spumă, detașamentul de salvatori, în speță, scafandrii și doua echipaje SMURD", a declarat purtătorul de cuvant ISUBIF.

Când au aflat, familiile celor doi tineri au venit într-un suflet la lac.

"Trebuia să fie la școală. Învățau după-amiaza, de la 12 la 6, plus orele suplimentare, dar nu știu ce a căutat aici, cu cine a venit", a declarat bunicul fetei.

"Plângea o fetiță acolo. Era cam leșinată, dar putea să vorbească, a luat-o elicopterul", spune un martor.

Oamenii care locuiesc în zonă spun că nu este prima dată când se îneacă oameni în lacul din Chitila.

„Gârla asta, în fiecare an, ia câte unul. Ori aici, ori dincolo.” „Nu este primul caz. Au mai murit. La o familie au mai murit două fetițe”, spun localnicii.

Polițiștii vor deschide o anchetă.

