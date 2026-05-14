Galerie foto Blindatul românesc VLAH, mașină prezidențială. Președintele Slovaciei a ținut să se urce în vehicul la BSDA
VLAH este prima mașină blindată construită în România după 1989. Vehiculul este produs de Blue Space Technology în fabrica de la Moreni în care Observator a intrat deja.
VLAH, primul blindat românesc ieșit pe porțile unei fabrici de la noi după mai bine de trei decenii, a devenit "mașină prezidențială" la BSDA 2026 (Black Sea Defense, Aerospace and Security), cea mai mare expoziție din domeniul Apărării de la noi din țară.
Peter Pellegini, impresionat de VLAH
Aflat în vizită în România, președintele Slovaciei, Peter Pellegrini, s-a arătat impresionat de vehiculul blindat construit la Moreni. Pellegrini a ținut să se urce în mașina 4x4 care este, de altfel, proiectată 3D în cooperare cu compania slovacă Zetor.
VLAH, soluție pentru modernizarea mobilității Armatei Române
VLAH este prezentat ca o posibilă soluție pentru modernizarea mobilității Armatei Române, în contextul în care statul a achiziționat recent vehicule similare din Turcia. Pentru 1000 de blindate Cobra 2, România a plătit 850 de milioane de euro. Accentul, în anii următor, va fi pus pe relansarea industriei naţionale de armament.
"Suntem acum în faza finală, faza inginerească, facem setările, umblăm la fineţuri, micile reglaje, ajustări, astfel incat sa avem un produs care să fie competitiv şi să se poată bată în piaţă cu ceilalţi concurenţi", a declarat Bogdan Georgescu, directorul tehnic al proiectului. Dincolo de performanță, miza principală este siguranța. Cabina respectă standarde NATO, oferă protecție balistică împotriva gloanțelor și schijelor, dar și protecție în caz de explozie a minelor. Şi, în teorie, orice militar cu permis auto îl poate conduce. "Este o maşină care răspunde cerinţelor MApN. A fost proiectat pe baza unor cerinţe generate de minister", a declarat Constantin Pintilie, CEO Blue Space Tehnology.
