Blindatul românesc VLAH, mașină prezidențială. Președintele Slovaciei a ținut să se urce în vehicul la BSDA Facebook/BSDA

VLAH, soluție pentru modernizarea mobilității Armatei Române

VLAH este prezentat ca o posibilă soluție pentru modernizarea mobilității Armatei Române, în contextul în care statul a achiziționat recent vehicule similare din Turcia. Pentru 1000 de blindate Cobra 2, România a plătit 850 de milioane de euro. Accentul, în anii următor, va fi pus pe relansarea industriei naţionale de armament.

"Suntem acum în faza finală, faza inginerească, facem setările, umblăm la fineţuri, micile reglaje, ajustări, astfel incat sa avem un produs care să fie competitiv şi să se poată bată în piaţă cu ceilalţi concurenţi", a declarat Bogdan Georgescu, directorul tehnic al proiectului. Dincolo de performanță, miza principală este siguranța. Cabina respectă standarde NATO, oferă protecție balistică împotriva gloanțelor și schijelor, dar și protecție în caz de explozie a minelor. Şi, în teorie, orice militar cu permis auto îl poate conduce. "Este o maşină care răspunde cerinţelor MApN. A fost proiectat pe baza unor cerinţe generate de minister", a declarat Constantin Pintilie, CEO Blue Space Tehnology.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰