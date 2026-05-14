Galerie foto Blindatul românesc VLAH, mașină prezidențială. Președintele Slovaciei a ținut să se urce în vehicul la BSDA

VLAH este prima mașină blindată construită în România după 1989. Vehiculul este produs de Blue Space Technology în fabrica de la Moreni în care Observator a intrat deja.

de Redactia Observator

la 14.05.2026 , 17:51
Blindatul românesc VLAH, mașină prezidențială. Președintele Slovaciei a ținut să se urce în vehicul la BSDA Blindatul românesc VLAH, mașină prezidențială. Președintele Slovaciei a ținut să se urce în vehicul la BSDA - Facebook/BSDA Galerie (4)
Google News ObservatorNewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește ObservatorNews pe DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover

VLAH, primul blindat românesc ieșit pe porțile unei fabrici de la noi după mai bine de trei decenii, a devenit "mașină prezidențială" la BSDA 2026 (Black Sea Defense, Aerospace and Security), cea mai mare expoziție din domeniul Apărării de la noi din țară.

Peter Pellegini, impresionat de VLAH

Aflat în vizită în România, președintele Slovaciei, Peter Pellegrini, s-a arătat impresionat de vehiculul blindat construit la Moreni. Pellegrini a ținut să se urce în mașina 4x4 care este, de altfel, proiectată 3D în cooperare cu compania slovacă Zetor.

Articolul continuă după reclamă

Blindatul românesc VLAH, mașină prezidențială. Președintele Slovaciei a ținut să se urce în vehicul la BSDA

Facebook/BSDA

VLAH, soluție pentru modernizarea mobilității Armatei Române

VLAH este prezentat ca o posibilă soluție pentru modernizarea mobilității Armatei Române, în contextul în care statul a achiziționat recent vehicule similare din Turcia. Pentru 1000 de blindate Cobra 2, România a plătit 850 de milioane de euro. Accentul, în anii următor, va fi pus pe relansarea industriei naţionale de armament.

"Suntem acum în faza finală, faza inginerească, facem setările, umblăm la fineţuri, micile reglaje, ajustări, astfel incat sa avem un produs care să fie competitiv şi să se poată bată în piaţă cu ceilalţi concurenţi", a declarat Bogdan Georgescu, directorul tehnic al proiectului. Dincolo de performanță, miza principală este siguranța. Cabina respectă standarde NATO, oferă protecție balistică împotriva gloanțelor și schijelor, dar și protecție în caz de explozie a minelor. Şi, în teorie, orice militar cu permis auto îl poate conduce. "Este o maşină care răspunde cerinţelor MApN. A fost proiectat pe baza unor cerinţe generate de minister", a declarat Constantin Pintilie, CEO Blue Space Tehnology.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

vlah blindat masina slovacia peter pellegrini
Înapoi la Homepage
Răspunsul fabulos al tânărului milionar pentru cel care l-a umilit doar fiindcă venea din România!
Răspunsul fabulos al tânărului milionar pentru cel care l-a umilit doar fiindcă venea din România!
De ce a lipsit Petrișor Ruge de la nunta Andreei Bălan. Partenerul ei de scenă nu a fost la cel mai important moment din viața sa
De ce a lipsit Petrișor Ruge de la nunta Andreei Bălan. Partenerul ei de scenă nu a fost la cel mai important moment din viața sa
Avem arbitrul meciului de titlu Universitatea Craiova – U Cluj din SuperLiga! Ce alegere a făcut Kyros Vassaras. Exclusiv
Avem arbitrul meciului de titlu Universitatea Craiova – U Cluj din SuperLiga! Ce alegere a făcut Kyros Vassaras. Exclusiv
Elon Musk a făcut senzație în China cu X Æ A-Xii, fiul lui de 6 ani, pe care l-a îmbrăcat cu o vestă tradițională chineză
Elon Musk a făcut senzație în China cu X Æ A-Xii, fiul lui de 6 ani, pe care l-a îmbrăcat cu o vestă tradițională chineză
Ce a mâncat Alexandru după 40 de ore în pădure. Ce i-au dat salvatorii: ”Delicios!”
Ce a mâncat Alexandru după 40 de ore în pădure. Ce i-au dat salvatorii: ”Delicios!”
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă ajustaţi aşteptările salariale doar ca să vă păstraţi locul de muncă?
Observator » Evenimente » Blindatul românesc VLAH, mașină prezidențială. Președintele Slovaciei a ținut să se urce în vehicul la BSDA
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.