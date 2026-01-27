Este a patra zi de căutări disperate în cazul adolescentei de 15 ani din Constanţa, care a dispărut fără urmă vineri dimineaţă, când a plecat la şcoală. Ghiozdanul şi telefonul ei au fost găsite pe podul de la Agigea, iar de atunci, fiecare minut apasă greu pe umerii părinţilor, salvatorilor şi anchetatorilor. O misiune contracronometru, în condiţii dure, la care iau parte în jur de 20 de scafandri. Anchetatorii iau în calcul mai multe ipoteze,inclusiv cel mai sumbru scenariu: acela în care tânăra şi-ar fi pus capăt zilelor.

Ana Maria învaţă la Liceul Carol I din Constanţa. Vineri dimineaţă, eleva din Moviliţa a plecat de acasă, însă traseul ei s-a oprit brusc pe podul care traversează canalul Dunăre-Marea Neagră. Ghiozdanul şi telefonul fetei, bunuri găsite pe podul de la Agigea, au declanşat imediat alarma. De atunci, două echipe de scafandrii caută fără încetare în apele reci ale canalului.

În sprijinul militarilor de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, alţi 15 scafandri au venit astăzi de la o firmă privată. Oamenii ajută voluntar pentru că este vorba despre o misiune extrem de dificilă, vizibilitatea este redusă. Nu văd mai departe de 30 de centimetri, iar în acea zonă, canalul Dunăre-Marea Neagră, în unele zone, are o adâncime şi de 10 metri.

"Vizibilitatea este foarte redusă. Este un mâl cum e smântâna jos şi se tulbură foarte repede. În raza în care am căutat eu nu putea să scape nimic, că găseam toate obstacolele, toate cutiile, toate gunoaiele", a spus Ioan Rotaru, scafandru voluntar.

Căutările au fost reluate inclusiv cu o dronă subacvatică. Iniţial, anchetatorii au luat în calcul şi varianta în care fata şi-ar fi lăsat intenţionat lucrurile pe pod, pentru a-şi speria părinţii. În dimineaţa în care a plecat, adolescenta ar fi avut o ceartă cu mama ei

"Cearta cu mama ar putea fi un factor declanşator, însă nu este motivul pentru care copilul a plecat de acasă, cu siguranţă. Există cel mai probabil un istoric acolo", a afirmat Elena Stambuli, psiholog.

Între timp, părinții așteaptă un răspuns sau o minune. Salvatorii continuă şi astăzi căutările. Adolescenta se numeşte Chivu Ana Maria, are 1 metru şi 56 de centimetri înălţime, ochi albaştri şi păr blond, vopsit roz la vârfuri. Cei care au informații sunt rugaţi să sune de urgenţă la 112.

