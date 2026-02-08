Violenţă pe teren şi în tribune la sfârşitul meciului de fotbal dintre CFR şi Universitatea Cluj. Bergodi, antrenorul italian al oaspeţilor, a intrat pe teren să bată un jucător advers. A urmat o încăierare generală, iar suporterii au început un bombardament pe gazon cu torţe, scaune rupte şi petarde. Jandarmii au folosit gaze lacrimogene ca să îi oprească să intre pe teren.

Cristiano Bergodi, antrenorul Universităţii Cluj, care a trecut şi pe la rivalii de la CFR mai demult, a intrat pe teren, a ignorat avertismentele arbitrului şi l-a apucat violent de cap pe Andrei Cordea, de la CFR Cluj, care l-ar fi înjurat. A urmat un meleu violent, apoi italianul a atacat încă un adversar. Echipa lui Bergodi pretinde, însă, că a fost provocată tot meciul.

Alexandru Chipciu, fotbalist Universitatea Cluj: M-am lovit în timpul meciului.

Reporter: La un duel cu Cordea?

Articolul continuă după reclamă

Alexandru Chipciu: Da. A dat în mine. [...] Foarte multe injurii de pe banca lor. [...] Aşa să înjuri de familie şi de morţi şi de toate cele, nu se ia nicio măsură, nimic.

Fotbalistul agresat de italian susţine că nu l-a înjurat pe antrenorul străin, dar, cu toate acestea, şi-a cerut scuze de la el.

Suporterii U Cluj au aruncat cu scaune, sticle și steaguri pe gazon

Bătaia generală de pe teren i-a stârnit şi pe cei 3.000 de suporteri de la Universitatea Cluj. Au aruncat cu scaune, sticle și steaguri pe gazon, iar o petardă a fost aproape să lovească un jucător al gazdelor. Jandarmii au intervenit în forţă, cu scuturi şi gaze lacrimogene.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

"Jandarmii au întocmit patru acte de sesizare a organelor de urmărire penală. […] În continuare, se fac verificări pentru identificarea şi sancţionarea altor persoane" a spus purtătorul de cuvânt al Grupării de Jandarmi Mobilă Cluj-Napoca, Florin Moldovan.

Daniel Pancu, antrenorul CFR Cluj, i-a dat o lecţie italianului care antrenează de aproape 20 de ani în România. Potrivit regulamentului, Bergodi riscă un an de suspendare.

"Eşti într-o ţară străină. Trebuie să ne respecţi pe absolut toţi. […] Antrenor străin să-mi bată mie jucători români în ţara mea?" a spus antrenorul CFR Cluj, Daniel Pancu.

Suporterii rivali de la Cluj-Napoca au o istorie violentă. Patru adolescenţi de 14-15 ani au fost bătuţi anul trecut de 20 de ultraşi de la Universitatea, iar unul a ajuns la spital cu capul spart.

Cristi Popovici Like Nu poți să fii jurnalist dacă nu iubești adrenalina, provocările și, mai ales, oamenii. Este una dintre cele mai palpitante meserii din lume. ➜

Întrebarea zilei Amânaţi decizia de a cumpăra o locuinţă în aşteptarea unei scăderi de preţuri? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰