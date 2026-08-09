Reacţia lui Arafat după ce o ambulanţă a fost atacată cu topoare şi bâte de sătenii care credeau că fură copii

Raed Arafat reacţionează după atacul asupra ambulanţei din Cluj, pus pe seama unui fake news răspândit pe reţelele sociale despre aşa-numita "ambulanţă neagră care fură copii". Şeful DSU avertizează că dezinformarea poate avea consecinţe grave şi cere ca astfel de cazuri să fie tratate cu maximă seriozitate. "O ambulanţă care vine să salveze nu poate deveni ţinta violenţei din cauza unei minciuni răspândite online", a transmis Arafat.

"O minciună distribuită pe un telefon, prin reţele de socializare, a ajuns să însemne un salvator în sala de operaţie, un pacient pus în pericol şi o ambulanţă nouă scoasă temporar din serviciu. Ambulanţele SAJ şi SMURD şi oamenii care lucrează pe ele au o singură misiune: să ajungă cât mai repede la cei care au nevoie de ajutor şi să salveze vieţi", scrie Raed Arafat, şeful DSU, pe Facebook.

El îşi exprimă solidaritatea cu colegul rănit şi cu întregul echipaj al SAJ Cluj, după ce ambulanţa pe care acesta o conducea, aflată în misiune şi transportând un pacient, a fost blocată şi atacată, pe fondul informaţiilor false răspândite în mediul online despre aşa-zisa "ambulanţă neagră care fură copii".

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"Violenţa împotriva salvatorilor este inacceptabilă. Iar dezinformarea care poate conduce la asemenea acte trebuie tratată cu maximă seriozitate de autorităţi, de platformele de socializare şi de fiecare dintre noi. O ambulanţă care vine să salveze nu poate deveni ţinta violenţei din cauza unei minciuni răspândite online!", conchide Arafat.