O adolescentă de 17 ani a fost ucisă într-un bloc de garsoniere din Galaţi, aflat vizavi de sediul Inspectoratului Județean de Poliție. Descoperirea macabră a fost făcută de iubitul fetei, care l-a surprins pe agresor fugind de la locul crimei. Şi tot el, l-a înjunghiat pe criminal, care acum e în stare gravă la spital.

Crima îngrozitoare a avut loc într-un cartier din Galaţi, din apropierea sediului de poliţiei. Trupul adolescentei de 17 de ani a fost descoperit de iubitul acesteia, în vârstă de 27 de ani. Agresorul încă nu apucase să fugă de la locul atacului nemilos. Când a văzut că a fost descoperit, bărbatul a luat geanta victimei şi a incercat să fugă. A fost prins imediat de partenerul fetei, iar între cei doi bărbaţi s-a iscat o luptă. Iubitul tinerei l-a înjunghiat de mai multe ori, după care a sunat la 112. Ţipetele puternice i-au alertat pe vecini.

Filmul crimei din Galaţi

"Am auzit. Eu am chemat 112. Bubuituri în uşă, lovituri în uşă. Ţipete, da. S-au auzit şi ţipete". "Se băteau, s-au certat, s-au tăiat. În uşa mea s-a întâmplat. Presupun că au ieşit din altă uşă. S-au bătut două persoane, doi bărbaţi", spun vecinii.

"La faţa locului a intervenit un echipaj SMURD, care a efectuat manevre de resuscitare, însă, din nefericire, a fost declarat decesul acesteia. Totodată, în imobil se afla şi un bărbat în vârstă de 26 de ani, care prezenta urme de violenţă", a declarat Oana Munteanu Hahui – IPJ Galaţi.

Fata ar fi practicat prostituţia, iar agresorul ar fi fost chiar unul dintre clienţi.

"Aici sunt fete peste tot". "Din ce ştiu, da. Regim hotelier, masaj...", mai spun vecinii.

Presupusul criminal, în vârstă de 26 de ani, a ajuns la spital in stare gravă.

"Pacientul prezintă multiple plăgi superficiale la nivel toracic, la nivelul membrelor superioare şi facial. De asemenea, prezintă o plagă penetrantă la nivel abdominal", a declarat Adrian Malacu - Spitalul Judeţean Galaţi.

Iubitul fetei a fost reţinut de poliţişti, care au deschis o anchetă și încearcă să stabilească exact cum s-a produs tragedia.

