Un pompier de 25 de ani din județul Neamț și-a ucis fosta iubită, pe stradă, apoi și-a luat viața. Fata, cu trei ani mai mică decât el, era studentă în ultimul an la Drept și muncea ca ospătar pe timpul verii pentru a strânge bani de studenție. De aici și gelozia extremă a individului care a așteptat-o chiar la locul de muncă și a înjunghiat-o de mai multe ori, în ultima ei zi de muncă.

"A zis că nu-i e frică de el, că nu i se poate întâmpla nimic, ceva grav. Nu dă în ea, nu o bate", povestește tatăl tinerei ucise, Gherghel Dumitru.

"Deodată am auzit un răcnet. Băiatul a spus: mami, se vede un picior de fată și sânge la vecinul pe gard. El a fost parcat aici aproximativ o oră, a așteptat-o cam o oră, după aia se vede cum coboară și o înjunghie de foarte multe ori. Ea, totuși, se ridică, mai dă câțiva pași și… moare", povestește un vecin.

Filmul crimei din Neamţ. Andreea a fost ucisă de fostul iubit

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Un atac cu premeditare. Era ora 22 când Andreea a ieșit în fața pizzeriei unde lucra, în satul Barticești. Era ultima ei zi de muncă înainte să plece la facultate în Iași. Fusese ademenită la telefon de Dragoș, iubitul de care se despărțise de câteva luni. Brusc, bărbatul de 25 de ani a coborât din mașină și s-a năpustit, cu un cuțit, asupra ei. Camerele de supraveghere au surprins atacul fulgerător.

Localnică: Atât am văzut la mașină, că îi făcea așa.

Reporter: Îi făcea resuscitare?

Localnică: Da. O stat mult, vreo 20 de minute și pe urmă o plecat spre Roman, spre spital cu ea. Era sezonieră, pe timpul vacanței. Dar nu i-am văzut niciodată împreună.

Voia să își cumpere mașinuță și își aduna niște bănuți. El era gelos, nu-i permitea să vb cu nimeni. "De ce servește băieții ăia?"

Reporter: El nu era de acord să lucreze ea acolo?

Nu era de acord el.

"Era o fată foarte frumoasă, la Facultatea de Drept, singură la părinți. Nu-i ușor, o tragedie, și el fiind pompier ce să...", povestește o localnică.

Individul şi-a abandonat victima pe trotuar, apoi şi-a pus capăt zilelor

După ce și-a pus planul în aplicare, individul și-a abandonat fosta iubită pe trotuar. După 11 kilometri, și-a lăsat mașina la marginea satului, unde a decis să-și pună capăt zilelor. Polițiștii l-au găsit spânzurat într-o pădure. Andreea și Dragoș erau împreună încă din liceu. 6 ani a durat relația lor până când au apărut amenințările, spun părinții fetei.

Reporter: Fata v-a zis vreodată că ar vrea să-l părăsească?

Tatăl fetei: Acum în ultimul timp, da. Nu s-a înțeles sau ceva. S-au certat așa. Ea a plâns după el, că îl iubește. A stat cu el atâția ani.

Reporter: L-ați cunoscut pe băiatul acesta?

Tatăl fetei: Da. A venit în casă, am dat noroc cu el, a dormit în casă. Nu am știut ce are în cap!

Reporter: Fata asta s-a plâns că se simte amenințată cumva de el?

Da, din iunie. Da! O manipula și atât! S-au lăsat de anul trecut, iar s-au luat. Își bătea joc de ea, el. Îi ieșea în cale că el nu poate să trăiască fără ea. Ea nu mai zâmbea în ultimul timp, că ea avea o frică permanentă. Omul ei în care ea avea încredere să vină să bage atâtea cuțite în ea...

90.000 de cazuri de agresiune, în primele 7 luni ale lui 2026

Dragoș avea 25 de ani și era subofițer al ISU Neamț din anul 2024. Lucra la Detașamentul de pompieri din Roman. Anchetatorii urmează acum să afle când a fost tânărul expertizat psihologic ultima dată.

Sunt însă mulți agresori care lucrează în domenii unde nu se fac verificări. Numai în primele 7 luni ale acestui an, polițiștii au fost chemați de aproape 90.000 de ori la cazuri de agresiune. Într-o treime dintre cazuri au avut de-a face cu violență domestică și au emis peste 10.000 de ordine de protecție. În 20% dintre ele, agresorii au fost monitorizați cu brățară electronică.