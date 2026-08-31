Spune ce ai visat să devii când erai mic, ca să-ţi spun ce job nu ai astăzi. Puţini dintre noi şi-au îndeplinit visurile din punct de vedere profesional, dar şi mai puţini dintre copiii din ziua de astăzi îşi mai permit să viseze. Cu o piaţă a muncii atât de schimbătoare, opţiunile sunt tot mai limitate. Iar alegerea, riscantă din mai multe puncte de vedere. Inteligenţa artificială taie din posturi, salariile nu mai ţin pasul cu scumpirile, iar disponibilizările schimbă cu totul modul în care căutăm să ne angajăm. Cum putem să îi ghidăm pe cei mici către un drum profesional sigur şi stabil, dar şi cum putem noi să facem faţă schimbărilor de pe piaţa munci.

Reporter: Ce vrei tu să devii când o să fie mare?

"O să vreau să devin cântăreaţă. Eu mă văd în viitor pe o scenă. Nu ştiu, gimnastă. Eu vreau să mă fac un fotbalist", spun copiii.

Uneori, sunt visurile unor copii care devin sau nu realitate. Alteori, sunt aşteptările părinţilor care le trasează singuri direcţia profesională.

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Părinţii deja se gândesc la profesiile celor mici

Elisabeta are o fetiță de doar 7 luni și, chiar dacă e prea devreme pentru a-i vedea aptitudinile, se gândește deja la profesia pe care ar putea să o aibă când va fi mare.

"Ne-am făcut tot felul de planuri.Toţi membrii familiei şi-au dat cu părerea ce ar trebui să facă pe viitor. Mai ales că e foarte volatilă piaţa joburilor. În primul rând avocat, pentru că mereu va fi nevoie de avocaţi cu experienţă, ceva de AI nu poate să înlocuiască. Procuror, cred că medic mi s-a mai spus", explică Elisabeta, părinte.

Însă, socotelile din copilărie, nu se potrivesc cu cele din viaţa de adult. La 22 de ani, primul job a lui Adrian nu are nicio legătură cu visul lui din clasele primare.

"Când eram mic, primul lucru, ca orice băiat voiam fotbalist. Lucrez în domeniul IT", spune Adrian, angajat.

"Când eram mică voiam să devin pilot, nu am putut din cauza ochilor. Tot în domeniul aviației activam, înainte de copilaş. Mentenanţă aeronave", spune Elisabeta.

Familia, școala, societatea și, mai târziu, piața muncii ne modelează alegerile profesionale. Întrebarea nu mai e azi: ce ne place să facem, ci ce se caută?

"Sunt valori și valori în societate. Ele sunt și într-o dinamică continuă. Societatea modelează modul în care vedem profesiile. Cercetare sau cercetătorul nu este valorizat foarte mult, cum am observat şi în cazul. Au fost tendinte în care au fost valorizaţi IT-iştii", explică Sorin Cace, sociolog.

Reporter: Ce vă doreaţi să deveniţi când eraţi mică?

Olga, angajată: Cred că profesoară.

Reporter: Şi ce lucraţi acum?

Olga: Intermedieri bancare, adică mult mai bine. Am ales să câştig mai bine.

Tehnologia transformă domeniile profesionale

Dacă acum 20-30 de ani era firesc să ieși la pensie din profesia aleasă la tinerețe, astăzi parcursul profesional este mult mai schimbător. Tehnologia și inteligența artificială transformă domenii, creează altele și aduc cerințe noi. Iar pentru tineri, această lipsă de repere face alegerea primului drum profesional și mai dificilă.

Jobul perfect e greu de găsit. În România, aproape un tânăr din cinci, cu vârste între 15 și 29 de ani, nu muncește și nici nu învață. Iar dintre cei care termină studiile, doar 63% ajung să fie angajați, față de 83% în Uniunea Europeană.

"Trăim într-o lume într-o dezvoltare continuă şi trebuie să ghidăm copilul către un profesionist. Noi trebuie să pregătim copiii pentru schimbările de mâine. Trebuie să ne implicăm, să îi implicăm în mai multe activităţi: cursuri, ateliere, să descopere lumea, să experimenteze", menţionează Malvina Roșu, consilier joburi.

O variantă salvatoare ar fi consilierea vocaţională. Dar şi aici stăm prost. Teoretic, în școli există consilieri, practic, sunt foarte puţini. Există un singur consilier pentru peste 700 de elevi, iar în unele școli nu există nici măcar unul. Astfel, orientarea profesională ajunge să depindă de diriginte, psihologul școlar sau târgurile de joburi și de oferte educaționale, care nu reușesc întotdeauna să țină pasul cu schimbările rapide de pe piața muncii.

Ce calităţi vor conta pentru angajare

Într-o lume digitală, se va pune accentul pe abilităţile profund umane

"Inteligența emoțională, empatia, creativitatea, devin foarte importante", spune Malvina Roșu, consilier joburi.

"Trebuie să cauţi, să depui CV-uri, să mergi la interviuri, te acceptă, nu te acceptă, oferte peste oferte. E o oboseală continuă căutarea asta. Să te angajezi pur şi simplu într-un loc ca să vezi dacă îți place sau nu jobul respectiv", spune Andreea, angajat.

Reporter: Cât de greu ţi-a fost să obţii acest post?

Adrian, angajat: A fost destul de greu, mai ales că acum este o eră a inteligenţei artificiale, s-au scos joburi de piaţă. Este o bătaie mare în momentul de faţă.

O bătălie tot mai grea, într-o piață în care cererea depășește oferta. Față de anul trecut, sunt cu 15% mai puține posturi disponibile. Dintre acestea, puţine alternative sunt cu adevărat atractive. Salariile sunt adesea sub nevoile de bază ale unui adult: 37 % dintre contractele de muncă sunt plătite cu mai puțin de 3.000 de lei în mână.