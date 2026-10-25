Scene bizare la sediul poliţiei din Alba Iulia. Un bărbat de 43 de ani a dat buzna în instituţie, noaptea trecută, cu o puşcă şi o grenadă de airsoft în mâini şi a cerut să fie împuşcat. Poliţiştii l-au imobilizat imediat şi l-au reţinut pentru ultraj.

Noaptea de sâmbătă spre duminică este, în mod tradiţional, una dificilă pentru poliţişti. Sfârşitul de săptămână vine cu petreceri stropite cu alcool, iar oamenii sunt mai predispuşi să întindă coarda. Dar ce s-a întâmplat noaptea trecută a fost o premieră chiar şi pentru poliţiştii vechi în meserie. În jurul orei 20:30, un bărbat corpolent, cu o barbă pe măsură, a intrat în sediul poliţiei din Alba Iulia cu o puşcă, o grenadă şi o cerere bizară.

"Le-ar fi întreptat către agentul de poliţie aflat în serviciu, solicitându-i acestuia să-l împuşte", a afirmat Mădălina Crişan, IPJ Alba.

Agentul de serviciu şi-a alertat colegii, iar individul a fost imobilizat şi încătuşat. Puşca şi grenada erau de airsoft. Dar bărbatul avea la el şi un briceag. Luptătorii Serviciului pentru Acţiuni Speciale au fost şi ei alertaţi.

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Odată imobilizat, individul s-a cuminţit. A ascultat calm indicaţiile agenţilor, în timp ce i se făceau fotografiile care vor fi ataşate la dosarul penal. Acuzaţiile sunt de ultraj şi folosirea fără drept de obiecte periculoase. Ancheta va stabili şi dacă are probleme psihice ori consumase substanţe interzise. Deocamdată, a fost reţinut pentru 24 de ore.