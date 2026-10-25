România are inima bolnavă. Bolile cardiovasculare ucid mai mulţi oameni decât numărul de copii care vin pe lume. Statistic vorbind, jumătate dintre decesele din România sunt cauzate de afecţiuni ale inimii şi vaselor de sânge. Suntem pe locul doi în Uniunea Europeană, după Bulgaria. Comisia Europeană propune controale obligatorii, la îndemână chiar și în farmacii.

Românii își ascultă inima abia când începe să-i supere.

"Acum vreo 2 ani, cred. Importante sunt, timp nu avem. Familie, job, părinţi. Când nu mai poți", spun oamenii.

În 2023, bolile circulatorii au ucis 787 de români la suta de mii de locuitori. Media europeană e de 313. Nicio regiune a țării nu scapă: peste tot, cel puțin jumătate dintre decese au legătură cu aceste boli.

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"România este în zona roșu aprins de risc cardiovascular foarte înalt în Europa. Numărul Nașterililor a scăzut în ultima perioadă, iar mortalitatea cardiovasculară în România cel puțin continuă să aibă o tendiță staționară", a declarat Elisabeta Bădilă, preşedintele ales al societăţii române de cardiologie.

Boala care ucide unul din doi români

În Uniunea Europeană, una din trei persoane moare din cauza bolilor circulatorii. La noi, arată Eurostat, rata e de aproape trei ori mai mare decât în Franța.

"Nu vom ajunge în punctul în care se găsește Franța foarte curând. Cu străduință, cu educație, cu politici bine așezate. cu ceea ce se cheamă stabilitate și cu implementare corectă a lucrurilor care sunt bine știute, probabil că vom ajunge într-un interval ceva mai scurt decât ne-am dorit. S-au schimbat mentalitățile. Oamenii fac mai mult sport și este evident lucrul acesta", a declarat Claudiu Stoicescu, medic specialist cardiolog.

Bruxelles-ul vrea să le ia pulsul europenilor din timp: tensiune, glicemie, colesterol și alți factori de risc. Toate să fie verificate la control.

"100% mi-aș face controle chiar dacă nu am simptome, pentru că astea sunt cele mai periculoase și simptomele de obicei sunt fantome și invizibile". "Ultimul control.. nu ştiu.. 6 luni. Ca să nu dăm colţul. Sunt în tratament de mulți ani", spun oamenii.

În România există deja un sistem de prevenție prin medicul de familie.

Pentru adulții fără simptome, de peste 40 de ani, consultațiile preventive sunt decontate o dată pe an. Medicul de familie poate recomanda gratuit analize uzuale. Cei cu suspiciune de boala pot face aceste investigații și mai devreme cu bilet de trimitere.

Comisia Europeană vrea ca riscul să fie depistat înainte de infarct sau AVC, nu după. Iar inteligența artificială ar putea citi mai precis în inima fiecărui pacient.

"Inteligența ne ajută în prevenție, ne poate calcula scorurile, ne poate spune care sunt măsurile pe care să le aplicăm în prevenția cardiovasculară, care sunt rămurile cele mai simple, să facem un pic de efort, cât efort să facem", a declarat profesor universitar dr Dragoş Vinereanu, medic cardiolog.

În Europa, aproximativ 62 de milioane de oameni trăiesc cu o boală cardiovasculară. Tratamentul lor costă peste 282 de miliarde de euro, în fiecare an.