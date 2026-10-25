Vreme extremă în Marea Britanie. Zeci de mii de oameni au rămas fără curent electric, după ce o furtună foarte violentă a pus la pământ sute de copaci, ziduri şi stâlpi în toată ţara. Vremea a afectat şi traficul feroviar. Mai multe curse au fost anulate, după ce liniile au fost blocate.

Furtuna Boelo a inundat nordul Scoţiei. Străzile s-au transformat în râuri, apa a intrat casele aflate în apropierea ţărmului.

"Este cea mai gravă situație pe care am văzut-o vreodată. E o nebunie. Pagubele sunt colosale. Nu cred că voi mai vedea vreodată ceva asemănător în viața mea", spune un localnic.

Vântul a bătut cu peste 130 de kilometri pe oră

Vântul bate cu peste 130 de kilometri pe oră, iar furia naturii a pus la pământ ziduri, copaci şi stâlpi de electricitate. În partea de nord a Regatului Unit, peste 83 de mii de oameni au rămas fără curent electric. Şi în gări a fost haos, mai multe curse feroviare au fost anulate.

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"Tocmai am făcut un mic tur prin zonă și pagubele sunt colosale. Clădiri dărâmate, ziduri prăbușite", "Vântul bate foarte tare, m-am gândit să cobor și să fac o ultimă verificare. Velele au huse și alte chestii pe ele și am vrut doar să verific dacă nu au zburat când vântul a devenit foarte puternic", spun oamenii.

Au fost emise nu mai puţin de 58 de alerte de inundaţii în toată ţara, iar meteorologii spun că avertismentele vor rămâne în vigoare şi în următoarele zile.