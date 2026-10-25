Un trend halucinant circulă şi printre tiktokerii din România. Părinți care își înregistrează și postează copiii reacţionând după ce-i sperie cu un filtru înfricoşător, spre amuzamentul urmăritorilor. Cei mici sunt de-a dreptul îngroziţi de farsă. Specialiștii spun că practica e periculoasă, iar cei mici pot rămâne cu sechele după un astfel de episod.

"Te întorci la cameră şi spui trei lucruri de ce o iubeşti pe Didi, da? Dar nu te întorci până nu ies eu din cameră. Didi, pot să zic? Nu întorce faţa la cameră şi spune trei lucruri". Este trendul cu sute de reproduceri pe reţelele sociale. Părinţi sau rude care filmează copii, unii dintre ei de nici trei ani, cum se sperie de o fantomă adaugată ca filtru pe ecranul telefonului.

"Te întorci la cameră şi spui trei chestii pentru care mă iubeşti. Dar fii atent, nu acum. Aşteaptă, ies eu. Gata, poţi să te întorci. Nuuu, nu, nu". Mai mult decât atât. Unii le mai şi blochează uşa celor mici şi-i lasă prizonieri, chipurile, în cameră cu fantoma. Sau... îi lovesc cu uşa pe când încearcă să fugă de ei.

"Aici începe și bullying-ul"

Camelia are un copil de 13 ani. E categorică: trendul e o greşeală. "Aici începe și bullying-ul. N-ai cum să faci experimente pe ei. Asta este un experiment al unui adult fără neuroni".

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De aceeaşi părere sunt şi alţi părinţi. "Mi se pare puțin traumatizant pentru un copil, indiferent de vârsta lui. Consider că poate afecta copilul pe termen lung. Adică o glumă, pentru un moment de distracție, poate avea sechele pe viitor".

"Nu știu de ce părinții ar vrea să-și supună copiii unor astfel de Jocuri, glume, nu știu cum se le numesc, practic încă de mici copii vor învăța, inclusiv să nu mai aibă încredere nici în părinții lor", sunt de părere şi alţi părinţi.

Sunt însă şi destui pentru care trendul e doar o glumă bună. "Cred că se duce undeva în zona de amuzament. Asta e părerea mea. Fiecare își crește copilul cum dorește și nu e treaba noastră. Este un clip amuzant și frumos, în schimb pentru fetițe poate să fie ușor scary".

De la o astfel de sperietură, copii, în special cei foarte mici, pot dezvolta frici de durată, cum este frica de întuneric sau frica de a rămâne singur. Și asta pentru că lor este mult mai greu să distingă realitatea de ficțiune.

Specialiştii spun că urmările pot fi grave

"Putem să avem inlcusiv manifestări somatice, probleme legate de somn, de alimentaţie, pot să devină mai temători, mai anxioşi, pot să refuze să meargă la grădiniţă sau la şcoală. La copii mai mari să devină mai agresivi sau să devină mai inhibaţi, mai trişti şi mai retraşi", explică Emanuela Andrei, psihiatru pediatric.

Specialiştii în siguranţă pe internet sunt de părere că postările în care apar minorii ar trebui să fie limitate la familie şi grupul de prieteni apropiaţi.