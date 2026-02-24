Tragedie în Vrancea. Un bărbat de 31 de ani și-a pierdut viața după ce a fost împușcat de un alt bărbat, de 33 de ani, în timpul unei tranzacții pentru vânzarea unei arme.

Potrivit primelor informații, nu există indicii că între cei doi ar fi existat un conflict, iar arma s-ar fi descărcat accidental.

Bărbatul de 33 de ani a fost audiat de polițiști, care continuă cercetările pentru a stabili dacă arma s-a descărcat din greșeală și dacă acesta avea dreptul legal să dețină și să vândă arme.

Ce spun polițiștii

Articolul continuă după reclamă

La data de 23 februarie 2026, în jurul orei 18:31, prin S.N.U.A.U. 112, în comuna Câmpuri, polițiștii din cadrul IPJ Vrancea au stabilit, din primele verificări, că incidentul s-ar fi produs la domiciliul unui bărbat, în vârstă de 33 de ani.

Din cercetările efectuate până în acest moment a reieșit că, în timp ce acesta ar fi manevrat o armă pe care intenționa să o înstrăineze, s-ar fi produs declanșarea accidentală a unui foc de armă, fiind împușcat mortal un bărbat de 31 de ani, aflat la locație.

Totodată, din verificările efectuate până în prezent, nu au rezultat indicii cu privire la existența unor conflicte anterioare între cele două persoane.

Bărbatul de 33 de ani se află în custodia poliției, fiind audiat în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor producerii evenimentului.

Polițiștii efectuează verificări pentru stabilirea provenienței și legalității deținerii armei, precum și pentru stabilirea situației de fapt, sub coordonarea unității de parchet competente.

Adrian Obreja Like

Întrebarea zilei Sunteţi de acord ca salariile să fie publice? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰