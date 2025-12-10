Antena Meniu Search
Descoperire macabră în Oradea. Cadavrul unei persoane a fost găsit marți într-o mașină carbonizată, aflată pe un câmp din zona ieșirii din oraș spre Sântandrei, nu departe de calea ferată. La fața locului au fost mobilizate mai multe echipaje de polițiști și de la Medicină Legală.

de Redactia Observator

la 10.12.2025 , 08:44

Descoperire șocantă în Oradea. Un șofer de ridesharing a fost găsit carbonizat în mașina arsă complet pe un câmp izolat.

Autoturismul distrus de flăcări a fost observat întâmplător de un curier, care a sunat imediat la 112. Zona a fost rapid împrejmuită, iar polițiștii încearcă acum să afle cum s-a produs tragedia și ce a dus la moartea bărbatului.

