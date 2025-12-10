Antena Meniu Search
Sute de consumatori din Sectorul 1 al Capitalei, fără gaze. Distrigaz anunță o defecțiune la instalație

Aproape 500 de consumatori casnici şi non casnici din Sectorul 1 al Capitalei sunt afectaţi de întreruperea alimentării cu gaze, ca urmare a unui incident înregistrat la un branşament din cadrul reţelei de distribuţie, amplasate la intersecţia străzii Banu Antonache cu strada Calea Floreasca.

la 10.12.2025 , 10:26
Imagine ilustrativă - Shutterstock

"Ca urmare a unui incident înregistrat la un branşament din cadrul reţelei de distribuţie a gazelor naturale amplasate la intersecţia străzii Banu Antonache cu strada Calea Floreasca, din sectorul 1 al municipiului Bucureşti, pentru a pune consumatorii în siguranţă, Distrigaz Sud Reţele a sistat alimentarea cu gaze naturale în zona respectivă ieri, 9 decembrie 2025, începând cu ora 22:03.

În urma acestei întreruperi neplanificate, sunt afectaţi 499 de clienţi casnici şi non casnici situaţi pe străzile Constantin Aricescu, George Călinescu, Nicolae Constantinescu, General Aviator Popovici Andrei, Aviator Ştefan Protopopescu, din Sectorul 1 al municipiului Bucureşti", a anunţat Distrigaz Sud Reţele, într-un comunicat.

Echipele companiei se află la faţa locului pentru remedierea defectului. Reluarea alimentării cu gaze naturale a clienţilor afectaţi este estimată pentru miercuri seara, în jurul orei 18:00.

Distrigaz Sud Reţele este lider în distribuţia de gaze naturale în România, având 2.270.000 clienţi, circa 23.800 km reţea şi 2.842 de angajaţi. Distrigaz Sud Reţele operează reţeaua de distribuţie de gaze naturale în 1.398 de localităţi, pe raza a 20 judeţe din sudul şi centrul României: Argeş, Brăila, Braşov, Buzău, Călăraşi, Constanţa, Covasna, Dâmboviţa, Dolj, Galaţi, Giurgiu, Gorj, Ialomiţa, Ilfov, Olt, Prahova, Tulcea, Vâlcea, Vrancea, Teleorman şi în Municipiul Bucureşti. 

bucuresti gaz distrigaz
