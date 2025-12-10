Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Cine este șoferul găsit carbonizat în mașină pe un câmp de lângă Oradea

Descoperire macabră pe un câmp de la marginea orașului Oradea. Un bărbat de 42 de ani a fost găsit carbonizat într-o mașină care a aras complet. Lucra ca șofer pentru o firmă de ride-sharing. Mașina arsă a fost observată de un curier care a trecut întâmplător prin zonă și a sunat apoi la 112. Zona a fost imediat izolată, iar polițiștii au început să caute indicii, incusliv înregistrări video, care ar putea aduce lumină în acest caz.

de Alex Prunean

la 10.12.2025 , 14:06

Deși la începutul anchetei, polițiștii au luat în calcul orice variantă, în cele din urmă toate indiciile duc spre o brutală sinucidere.

Descoperirea a fost făcută de șoferul unei firme de curierat care trecea întâmplător prin zonă, un loc izolat de la marginea unei căi ferate. Acesta a văzut mașina carbonizată, iar în interior ceva ce părea a fi un cadavru. A sunat la 112, iar locul a fost împânzit de polițiști. Criminaliștii au stabilit în urma primelor cercetări că mașina a luat foc în jurul orei 4 dimineața, iar la un moment dat chhiar ar fi explodat.

După ore întregi de cercetări și mai multe persoane audiate, polițiștii au reușit să identifice victima. Este vorba despre un bărbat în vârstă de 42 de ani din Bihor, care o perioadă a fost căsătorit în județul Cluj. S-a întors la Oradea în urmă cu un an, după ce a divorțat. Lucra ca șofer la o frimă de ride-sharing.

Articolul continuă după reclamă

Anchetatorii încearcă acum să stabilească care au fost motivele pentru care bărbatul a recurs la un asemnea gest.

În România există o linie verde antisuicid dedicată celor care au astfel de gânduri. 0801200 este numărul de telefon gratuit unde pot suna aceste persoane.

Alex Prunean
Alex Prunean Like

Meseria aceasta de fapt e o vocație. Sau un microb. De fapt, ambele. Îmi aduc aminte că atunci când am intrat în “familia Antenei” eram cel mai tânăr corespondent.

sofer carbonizat oradea ride-sharing sinucidere
Înapoi la Homepage
În ce a investit Adrian Ilie primul milion de dolari! Din ce face acum o avere: “E mai bine să nu ştie lumea”
În ce a investit Adrian Ilie primul milion de dolari! Din ce face acum o avere: &#8220;E mai bine să nu ştie lumea&#8221;
Motivul pentru care rudele vor să o dezgroape pe Rodica Stănoiu, fostul Ministru al Justiției. Ce s-a întâmplat
Motivul pentru care rudele vor să o dezgroape pe Rodica Stănoiu, fostul Ministru al Justiției. Ce s-a întâmplat
Pierderea grea pentru Universitatea Craiova! A ajuns pe masa de operație și nu va mai juca în 2025. Exclusiv
Pierderea grea pentru Universitatea Craiova! A ajuns pe masa de operație și nu va mai juca în 2025. Exclusiv
Pământul se scufundă în Turcia. Explicația fenomenului înspăimântător care se extinde acum în toată țara
Pământul se scufundă în Turcia. Explicația fenomenului înspăimântător care se extinde acum în toată țara
Mihai Morar, Daniel Buzdugan și Emma Ștefan, momente de panică, la Radio ZU. Au fost evacuați de urgență în direct
Mihai Morar, Daniel Buzdugan și Emma Ștefan, momente de panică, la Radio ZU. Au fost evacuați de urgență în direct
Comentarii


Întrebarea zilei
Aţi avut probleme cu peştele congelat?
Observator » Evenimente » Cine este șoferul găsit carbonizat în mașină pe un câmp de lângă Oradea