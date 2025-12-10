Descoperire macabră pe un câmp de la marginea orașului Oradea. Un bărbat de 42 de ani a fost găsit carbonizat într-o mașină care a aras complet. Lucra ca șofer pentru o firmă de ride-sharing. Mașina arsă a fost observată de un curier care a trecut întâmplător prin zonă și a sunat apoi la 112. Zona a fost imediat izolată, iar polițiștii au început să caute indicii, incusliv înregistrări video, care ar putea aduce lumină în acest caz.

Deși la începutul anchetei, polițiștii au luat în calcul orice variantă, în cele din urmă toate indiciile duc spre o brutală sinucidere.

Descoperirea a fost făcută de șoferul unei firme de curierat care trecea întâmplător prin zonă, un loc izolat de la marginea unei căi ferate. Acesta a văzut mașina carbonizată, iar în interior ceva ce părea a fi un cadavru. A sunat la 112, iar locul a fost împânzit de polițiști. Criminaliștii au stabilit în urma primelor cercetări că mașina a luat foc în jurul orei 4 dimineața, iar la un moment dat chhiar ar fi explodat.

După ore întregi de cercetări și mai multe persoane audiate, polițiștii au reușit să identifice victima. Este vorba despre un bărbat în vârstă de 42 de ani din Bihor, care o perioadă a fost căsătorit în județul Cluj. S-a întors la Oradea în urmă cu un an, după ce a divorțat. Lucra ca șofer la o frimă de ride-sharing.

Anchetatorii încearcă acum să stabilească care au fost motivele pentru care bărbatul a recurs la un asemnea gest.

În România există o linie verde antisuicid dedicată celor care au astfel de gânduri. 0801200 este numărul de telefon gratuit unde pot suna aceste persoane.

