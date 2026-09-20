Până atunci vă arătăm cum au fost cheltuite 16 milioane de lei la Iaşi. Pe un parc care a avut nevoie de 6 ani pentru a fi gata şi în care nimeni nu merge. Şi asta pentru că a fost construit la marginea oraşului şi nu are nici măcar o zonă de umbră deocamdată. Localnicii fac haz de necaz şi spun că poate concura lejer pentru titlul de "cea mai inutilă" investiție din oraș.

Parcul C.A. Rosetti trebuia să fie o oază de liniște, verdeață și răcoare. Realitatea lasă însă de dorit mai ales că parcul a fost amenajat la marginea orașului.

"Avem nevoie de parcuri pentru copii, clar, sunt puține, sunt puține care să fie și bune. Clar nu ne-am duce, mai ales că nu este o zonă de umbră, poate la iarnă să facă un săniuș, ceva?", a spus o mamă.

În afară de faptul că ai sta mult în soare, pentru că nu este niciun pic de umbră, fiind imposibil, așadar, și să te plimbi, nimic nu este atrăgător. În afară de beton nu vezi altceva. Piesa de rezistență cu care primăria justifică investiția este un patinoar. Dacă va fi vreodată funcțional, rămâne de văzut.

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Proiectul a beneficiat de fonduri europene și ar fi trebuit finalizat cel târziu în 2023. Întârzierea, însă, a făcut ca amenajarea parcului să-și dubleze costurile. Problema este însă că banii par să fi fost dați degeaba.

De alei pentru plimbare nu duce lipsă, dar sunt doar câteva dale puse prin iarbă și nu neapărat foarte atent aranjate. Nu este vegetație în zonă decât foarte mică. Va dura niște ani să crească.

Primăria se disculpă.

"O investiție care a durat mult prea mult, inclusiv pentru noi. E adevărat că investiția pe fonduri europene, din cauza faptului că a fost întârziată cu mai bine de 2 ani față de termenul inițial de finalizare, a dus și la creșterea costurilor. E adevărat că costurile suplimentare au fost suportate din bugetul local", a declarat Sebastian Buraga, purtătorul de cuvânt al Primăriei Iaşi.

Noul parc din Iași a fost amenajat pe un teren de 1,6 hectare. Conform verificărilor oficiale, orașul Iași NU respectă norma legală de peste 26 de metri pătrați de spațiu verde pe locuitor. Parcul amenajat la marginea lui adaugă însă, pe hârtie, câțiva metri.