Video Fiul unui fost primar din Timiş, arestat după ce a bătut cu bestialitate un alt bărbat. Momentul, filmat

Un scandal violent în curtea unei firme din Giarmata s-a lăsat cu reţinerea fiului unui fost primar. Individul a ajuns în cătuşe după ce a bătut cu pumnii și picioarele un bărbat, din cauza unor neînţelegeri mai vechi.

de Iulia Pop

la 25.03.2026 , 14:06

Incidentul s-a petrecut ieri după-amiază și a fost unul spontan, care însă, a degenerat rapid.

Cei doi bărbați se cunoșteau și aveau neînțelegeri mai vechi, care ar fi pornit de la câteva hale ce se construiesc în comuna Giarmata, de lângă Timișoara, iar la un moment dat, bărbatul de 49 de ani se năpustește, efectiv, asupra celui de 41 de ani cu pumnii și cu picioarele. 

După ce a reușit să scape de sub această ploaie de lovituri, victima s-a dus direct la poliție. În acest caz, oamenii legii au deschis un dosar penal pentru loviri și alte violențe.

Agresorul a fost rapid identificat, este fiul fostului primar din comuna Giarmata. Ulterior, după audieri, reținut pentru 24 de ore. Victima s-a dus și la IML, de unde a obținut un certificat medico-legal.

Iulia Pop
Iulia Pop Like

Observator » Evenimente » Fiul unui fost primar din Timiş, arestat după ce a bătut cu bestialitate un alt bărbat. Momentul, filmat
