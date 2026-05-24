Romanian Creative Week a răspândit arta în fiecare colţişor din oraş. Instalaţii şi expoziţii care ne ajută să vedem cum creează tânăra generaţie de artişti. Ei sunt în prim-planul celui mai amplu festival al industriilor creative din Uniunea Europeană. Nu puteam cuprinde totul într-un singur material, dar iată o parte din atmosfera unui oraş care respiră mult Bine şi Frumos.

La adăpostul întunericului, ghidaţi doar de un fascicul de lumină, vizitatorii sunt la ora lecturii. Dar nu este o simplă citire.

Vizitatorii trăiesc experienţe multisenzoriale la Romanian Creative Week

"Am adus aici o instalaţie care poate fi folosită doar de o persoană pe rând, pentru a simţi din plin opera", a afirmat Carlos Maté, artist.

"Proiectul e compus dintr o parte performatică - Opera. Parfumurile înlocuiesc muzica în opera noastră, iar partea narativă a operei este înlocuită de o citire activă din partea spectatorului şi ghidată din partea noastră. Practic, un proiect 360, de trăit cu toate simţurile, găzduit de Palatul Braunstein din Iaşi. 13 parfumuri învăluie încăperea în timpul lecturii", a spus Elena Urucatu, artist.

"Este o expoziţie construită în jurul unei cărţi, scrisă la 1487, Malleus Maleficarum, adică Ciocanul Vrăjitoarelor, e un manual al Inchiziţiei care a avut o influenţă enormă. Este primul exerciţiu de viralizare a unei cărţi în istorie, s-a vândut în perioada respectivă chiar mai bine decât Biblia", a afirmat Marlene Herberth, curator.

"Cred că orice om care poate intra în oricare spaţiu din RCV poate vedea cu ochii lui si cu toate simţurile că este o experienţă integrată", a spus un participant.

Iar experienţele pot fi trăite şi în clădirile de patrimoniu, dar şi pe stradă! În faţa Palatului Culturii, de pildă, artiştii le propun pasionaţilor de frumos o instalaţie inedită, despre fragilitatea gândurilor. Forma i se schimbă odată cu mediul.

"Avem un vis, trebuie să ne ţinem de el, atlfel dispare în secunda doi în care gândul nostru pleacă, cumva şi existenţa noastră se raportează la acest proces. Uităm pentru ce luptăm", a mărturisit Adrian Cozlac, artist.

O altă operă ne invită într-un spaţiu al descoperirii de sine.

"Instalaţia e un labirint pentru cei mici şi cei mari. E o construcţie care repezintă exprimarea liberă. În interiorul instalaţiei există partea de oglinzi care reprezintă regăsirea sinelui", a spus Silvan Cimpoeșu, arhitect.

Peste 60% dintre participanţii de la Romanian Creative Week sunt tineri, spun organizatorii

"În evenimentul nostru peste 60% dintre participanţi sunt tineri, ăsta este obiectivul nostru, căutăm în zona de tineri, la început de carieră, emergenţi alături de care aducem şi seniori. Cu intenţia de a oferi o platformă acestor voci tinere cărora ştim că le e foarte greu să crească", a afirmat Irina Schrotter, organizator.

Cel mai mare festival al industriilor creative din Europa adună peste o mie de artişti şi creatori din peste 10 ţări. Romanian Creative Week se încheie astăzi.

