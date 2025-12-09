La Palatul Știrbei din Capitală, peste 30 de copii, împreună cu Irina Baianţ, au surprins trecătorii cu un flashmob de sărbătoare. Au interpretat împreună celebrul colind "Carol of the Bells", acompaniați de pian, flaut şi trompete. Momentul artistic a coincis cu aprinderea luminițelor de pe fațada palatului.

Zeci de spectatori au trăit cu emoţie şi sufletul la gură momentul oferit de Irina Baianţ.

"Mi s-a părut foarte frumos, mi-a plăcut maxim. Eu sunt fan spiritul Crăciunului".

"M-am simțit ca de Revelion atunci când numeri secundele până să se facă ora 12. Și m-am bucurat foarte mult să fiu astăzi aici, să ascult acest cor minunat. Mi s-a părut fantastic și abia aștept să vină Crăciunul".

"Abia aștept să vină sărbătorile și simt că azi au început cumva", spun oamenii.

Recitalul spectaculos a adus magia Crăciunului la Palatul Ştirbei

"Mi-am dorit să ajung aici, de multe ori am trecut prin fața clădirii Palatului Ștribei și n-am apucat de foarte multe ori să-l vizitez. Cred că o singură dată am mai intrat în el acum foarte mulți ani. Dar este un loc care vibrează așa, are o energie aparte și abia aștept să fie descoperit, mai ales în această formă frumoasă care aduce un plus de estetică în viața fiecăruia", spune Irina Baianţ, artist.

"A fost gândit ca un flashmod, un moment spontan în care a fost implicată foarte multă lume, după cum ați putut observa, începând cu Irina Baianț, care a fost o solistă superbă astăzi, și cu corul, orchestra, oameni minunați care au repetat foarte mult pentru acest moment și care și-au dorit să fie alături de noi", spune Monica Munteanu, organizator.

Momentul a fost marcat şi de aprinderea luminițelor de pe fațada palatului. După colind, vizitatorii au venit în fața Palatului Știrbei, pentru a-și face câte o poză.

Organizatorii promit că în curând, toţi cei care vor trece pragul palatului vor fi surprinşi.

"A fost abandonat timp de mulți ani, așa că acum reconstrucția și interiorul sunt ceva incredibil. Așadar, încercăm să îmbinăm moștenirea, cultura, moda, dar dintr-un punct de vedere complet diferit, comparabil cu marile magazine universale din orașele europene", spune Ricardo Cascianini, COO OF TERMINAL OF Fashion.

În următoarele zile, în palat se va deschide și un magazin cu branduri renumite.

