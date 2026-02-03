Antena Meniu Search
Cătălin Botezatu a rămas fără ceasul de 2 milioane de lire, după un jaf ca în filme într-un cartier din Londra

Cătălin Botezatu, unul dintre cei mai cunoscuți designeri români și un nume respectat în industria modei internaționale, a fost victima unui jaf în cartierul exclusivist Mayfair din Londra. Hoții i-au furat un ceas Richard Mille extrem de rar, evaluat la aproximativ 2 milioane de lire sterline, într-un incident petrecut joi seară, 29 ianuarie, în Berkeley Square. Potrivit Daily Mail, zona este vizată frecvent de bande specializate în atacuri asupra persoanelor care poartă ceasuri de lux.

de Redactia Observator

la 03.02.2026 , 22:09
Cătălin Botezatu a rămas fără ceasul de 2 milioane de lire, după un jaf ca în filme într-un cartier din Londra Catalin Botezatu - Instagram

Cătălin Botezatu a fost jefuit în Mayfair, Londra, fiindu-i furat ceasul Richard Mille, un exemplat extrem de rar, în valoare de 2 milioane de lire sterline. S-a întâmplat în Berkeley Square joi, 29 ianuarie, la ora 23:50, potrivit Daily Mail.

Younes Djoudim, în vârstă de 33 de ani, din Slough, Berkshire, a fost acuzat de furt și a fost arestat preventiv sâmbătă la Tribunalul Magistraturii din Westminster.

Una dintre cele mai rare colecții de ceasuri din lume 

Ceasul Richard Mille furat de la Botezatu face probabil parte din seria Sapphire, considerată una dintre cele mai rare colecții de ceasuri din lume.

Aceste ceasuri frumoase sunt toate sculptate din blocuri de cristal de safir. Există patru tipuri: RM 56-02 Tourbillon, RM 56-01, RM 27-04 și RM 52-05.

Aceste ceasuri sunt foarte căutate în lumea vedetelor. Se știe că legenda tenisului Rafael Nadal are unul, la fel și pilotul de F1 Charles Leclerc. Jay Z are, de asemenea, un Richard Mille RM 056 Blueprint, în valoare de 2 milioane de lire sterline, o versiune prototip.

Un purtător de cuvânt al Poliției Metropolitane a declarat: „Joi, 29 ianuarie, la ora 00:14, ofițerii au răspuns la apeluri care semnalau un jaf în Berkeley Square, Mayfair. Ofițerii s-au deplasat la fața locului și au vorbit cu victima, un bărbat în vârstă de aproximativ 50 de ani. Mai târziu în aceeași zi, un bărbat în vârstă de aproximativ 30 de ani a fost arestat sub suspiciunea de jaf. Sâmbătă, 31 ianuarie, Younes Djoudi, 33 de ani (27.07.1992), din High Street, Slough, a fost ulterior acuzat de jaf. El a comparut în fața Tribunalului Magistraturii din Westminster în aceeași zi și a fost arestat preventiv. Următoarea înfățișare a lui Djoudi în fața instanței este programată pentru vineri, 27 februarie, la Tribunalul Coroanei din Southwark”.

Botezatu și-a fondat propria marcă de modă, casa de modă Delphi, în anii 1990, deschizând primul său butic în România, țara sa natală. A avansat rapid în carieră, ajungând să studieze și să lucreze cu legenda modei italiene, Gianni Versace.

În prezent, Botezatu lucrează cu clienți importanți din lumea showbiz-ului, printre care se numără cântăreața și actrița americană Vanessa Williams.

Pe lângă catalogul său de îmbrăcăminte, el creează și parfumuri și bijuterii. În 2000, a devenit primul designer de modă din lume căruia i s-a permis să realizeze o ședință foto de modă în perimetrul unor situri antice.

