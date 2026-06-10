Femeia care conducea în prezent secția de reumatologie a aspitalului este acuzată că a luat șpagă de la mai mulți pacienți. În mai puțin de o lună și jumătate ar fi primit atenții la plic de cel puțin 11 ori.

Bogdan Dinu, reporter Observator: "Vorbim de un medic vechime, un medic vechi din acest spital, un medic care activează aici de mai bine de 35 de ani, așa cum ne-au spus colegele dânsei.

Presupunerea procurorilor este că între luna apriliei și luna mai ar fi luat în repetate rânduri mită în valoare între 100 și 400 de lei pentru mai multe servicii pe care ar fi fost oricum obligată să le ofere pacienților sau aparținătorilor pacienților.

Am vorbit cu conducerea spitalului care ne-a spus că a demarat o cercetare internă, dar întâi trebuie să schimbe conducerea Comisiei de Etică, asta pentru că respectivul cadru medical conducea până recent Comisia de Etică. Așadar, după ce va fi făcut această schimbare, va fi demarată și cercetarea internă.

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Cu toate astea, conducerea spitalului ne-a spus că nu a mai avut probleme cu doctorița respectivă și că nu au mai existat alte sisizări cu privire la aceasta".