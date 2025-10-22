Fosta şefă a Spitalului Militar Central şi prima femeie general cu două stele, Florentina Ioniţă a fost trecută în rezervă de Preşedintele Nicuşor Dan. Decizia vine în urma acuzaţiilor de corupţie legate de un proiect finanțat din fonduri europene. În această dimineaţă, Floretina Ioniţă a mers la Curtea Militară de Apel pentru a cere revocarea controlului judiciar.

Florentina Ioniță a venit astăzi la Curtea Militară de Apel București, întrucât a depus o plângere prin care le cere magistraților revocarea controlului judiciar, măsură sub care este cercetată de procurorii Direcției Naționale Anticorupție, în dosarul în care aceasta a fost pusă sub acuzare de abuz în serviciu și uzurpare de calități oficiale.

Procurorii o acuză pe aceasta de faptul că, împreună cu alți medici cu funcții militare din cadrul Spitalului Militar din București, ar fi încasat în mod ilegal aproape 1,7 milioane de euro. Asta pentru că s-ar fi trecut în rapoarte de muncă cu ore prestate în cadrul unui proiect finanțat cu fonduri europene și fonduri din cadrul bugetului de stat. Toate aceste rapoarte erau semnate de fosta șefă a Spitalului Militar, iar aceasta ar fi semnat chiar în locul ministrului apărării și în locul șefului de stat major.

Procurorii DNA au plasat-o pe aceasta sub măsura controlului judiciar, i-au interzis să își mai exercite funcția de șefă a Spitalului Militar și, totodată, i-au impus ca obligație să plătească o cauțiune de 1 milion.

