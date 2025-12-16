Suntem în prag de sărbători, toată lumea întinde beculețe şi instalaţii peste tot, dar nu uitaţi că electricitatea nu iartă. Un bărbat de 40 de ani din judeţul Bacău a murit electrocutat în timp ce monta instalaţiile de Crăciun pe clădirea firmei la care lucra, care este de asemenea şi casa şefului. Moartea lui este considerată acum accident de muncă. Un coleg a fost rănit şi a ajuns la spital pentru îngrijiri medicale. Atât poliţia, cât şi Inspectoratul Teritorial de Muncă investighează cazul.

Tragedia a avut loc într-un sat de lângă Onești. Cei doi bărbaţi, în vârstă de 40, respectiv 44 de ani, s-au urcat pe o scară pentru pentru a monta instalaţiile luminoase de Crăciun pe casa şefului lor, care figura de asemenea şi ca sediul firmei la care erau angajaţi. Într-un moment de neatenţie, câteva fire de tensiune au atins scara. Din păcate, pentru bărbatul de 40 de ani nu s-a mai putut face nimic.

"El lucra la o fabrică de cherestea. Şi în fiecare an, patronul îl punea să pună instalaţia, dar nu să umble cu curent ceva. Şi fratele meu, din păcate, a scăpat scara undeva pe fire şi acolo s-a electrocutat şi a murit", a povestit sora victimei.

Cumnatul victimei: Când era ceva, îl chema pe el.

Reporter Observator: Avea încredere în el?

Cumnatul: El era mâna lui dreaptă.

Reporter Observator: Avea ani buni de când lucra acolo?

Cumnatul: Da.

Colegul victimei, rănit și transportat de urgență la spital

În urma incidentului, colegul său de 44 de ani a fost rănit şi a fost dus de urgenţă la spital pentru a primi îngrijiri medicale.

"Pacientul a ajuns cu o stare generală relativ bună, după o electrocuţie. A fost internat în cadrul secţiei chirurgie generală, pe secţia de terapie intensivă pentru monitorizare şi supraveghere", a declarat Mădălina Pletea, director UPU Oneşti.

Bărbatul urmează să fie externat în următoarele două zile. Pentru că totul s-a petrecut în timpul programului şi la sediul unde exista firma, incidentul este considerat accident de muncă, iar cei de la Inspectoratul Teritorial de Muncă fac acum verificări.

Accident de muncă: ITM și Poliția au deschis anchete

"ITM Bacău va face cercetările în acest caz. Se va stabili cine ce trebuia să facă, ce s-a produs greşit şi ce trebuie făcut de acum încolo pentru a se evita astfel de accidente", a transmis Daniel Buftea, purtător de cuvânt ITM Bacău.

De asemenea, şi poliţia a deschis o anchetă pentru a vedea cine se face vinovat de această tragedie.

