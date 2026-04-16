O clădire istorică din Timișoara, în care ani la rând au fost tratați pacienții bolnavi de cancer, este scoasă astăzi la vânzare pe piața imobiliară de lux la peste un milion de euro. Istoria ei nu se reduce însă la bani şi moştenire, ci vorbeşte despre un lung șir de retrocedări controversate, scandaluri între clanurile care dominau mafia imobiliară şi autorităţi, dar şi despre deciziile discutabile ale instituţiilor. Timişoara este, din păcate, celebră pentru astfel de cazuri sensibile... iar traseul acestei clădiri arată clar cum un imobil de importanţă publică ajunge, în timp, o simplă marfă pe piața imobiliară.

Imobilul de pe Bulevardul Mihai Viteazul, monument istoric găzduise, până în 2012, ani la rând, Clinica de Oncologie a Spitalului Municipal. În 2012, secția a fost evacuată după ce proprietarii de la acel moment au refuzat prelungirea contractului de închiriere. Iar după 3 luni de negocieri cu Primăria, familia Stancu - parte a unuia dintre cele mai puternice clanuri din oraş şi proprietară în acte după retrocedare, decide să se mute în spital.

"Mă mut acolo şi gata. Mut copiii acolo, mut mobila, mut scaunele, mut ce am. Mă mut acolo şi gata. Ce să fac", spunea Vişinel Stancu, proprietar imobil.

În 2012, proprietar acolo era Vișinel Stancu, nume asociat în spațiul public cu familii influente din comunitatea romă din Timișoara, iar în 2013 imobilul era scos la vânzare cu 630 de mii de euro.

Vişinel Stancu, alături de membri Clanului Cârpaci, dominau la acel moment piaţa imobiliară ilegală şi a fost implicat într-o serie de tranzacţii cu clădiri emblematice. Imobilul de pe Bulevardul Mihai Viteazul a fost preluat ulterior de un alt proprietar, tot privat.

Au urmat două momente-cheie

În 2015 și 2017, când actualul proprietar a notificat Primăria Timișoara că intenționează să vândă imobilul, cu 900, respectiv 850 de mii de euro. De fiecare dată, autoritățile au refuzat să își exercite dreptul de preempțiune. În tot acest timp, însă, cladirea a continuat să se degradeze.

Acum clădirea a fost listată pe piaţa internaţională, printr-o agenţie imobiliară de lux, la preţul de 1.350.000 de euro. Iar ceea ce statul a refuzat să cumpere de două ori a devenit o oportunitate de investiţie.

Potrivit anunțului, imobilul are o suprafață de aproximativ 1.000 de metri pătrați, este dispus pe mai multe niveluri și include zeci de încăperi, cu tavane înalte și elemente arhitecturale originale. Este promovat pentru potențialul de reconversie - de la locuințe premium, la birouri sau spații comerciale.

"De lux prin amplasament, în rest nu are ce. Clădirea este veche. Se jonglează la toate nivelurile, aşa a fost dintotdeauna și probabil va mai fi", spun oamenii.

"Statul poate să-şi exprime dreptul de preemţiune când se vinde un astfel de imobil. E treaba avocaţilor să înţeleagă cum a ajuns de la stat pe mâini private şi au existat tot felul de legi de retrocedare, nu foarte fericite", spune Sorin Predescu, Direcţia de Cultură Timiş.

De-a lungul anilor, alte clădiri importante din Timişoara, inclusiv imobilul în care funcționa Pneumologia și laboratorul Spitalului de Copii, au ajuns în proprietatea mafiei imobiliare. Unele estimări arată că aproape 1000 de clădiri ar fi ajuns pe mâinile clanurilor de romi, inclusiv familia Stancu, iar altele că 144 de construcţii istorice ar fi fost deţinute direct şi prin rude DOAR de Clanul Cârpaci. Mai multe dosare penale pentru abuz în serviciu, deschise în trecut, au vizat inclusiv angajați ai Primăriei.

