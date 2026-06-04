Inteligența artificială rescrie regulile jocului pe piața muncii. Unu din patru angajatori caută oameni care să știe să lucreze cu AI, nu să concureze. Rezultatele sunt deja vizibile: companiile care au apăsat pedala tehnologiei câștigă timp, eficiență și bani. Într-un singur caz, un retailer online a economisit 31.000 de ore de muncă în doar două luni.

În tot mai multe companii din România, algoritmii au intrat în echipele de lucru și ajută la recrutare, relații cu clienții, analiză de date sau operațiuni financiare.

"Mai mult de 70% dintre inginerii noștri folosesc AI în fiecare zi. În zona de analiză de date, mai mult de 45%, în financiar, operațiuni și relații cu clienții o folosim în mod curent", explică reprezentantul unui retailer online, Andreea Mihnea.

Unele firme au trecut deja de faza experimentelor.

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"Doar prin acest pilot, în care au fost implicați peste 1.200 de oameni, cu o adopție de 86%, în care am introdus Claude și Claude Code, această populație de oameni și-a eficientizat activitatea, câștigând practic trei ani de muncă, 31.000 de ore, doar în două luni", a mai spus Andreea Mihnea.

Pentru unii, primul interviu nu mai începe cu o strângere de mână, ci cu un schimb de mesaje purtat cu un coleg virtual.

"Vorbesc despre cel mai nou coleg al nostru din HR. El se numește Winston. Este un coleg care n-a cerut niciodată concediu de odihnă și este capabil să lucreze 24 din 24, 7 zile din 7. [...] Generează niște întrebări relevante pe baza anunțului de recrutare, trimite aceste întrebări către toți candidații care aplică la job și le oferă un ranking în funcție de răspunsurile primite. Trimite o listă scurtă cu candidați relevanți în funcție de ceea ce căutăm noi", a spus managerul HR al unui magazin de mobilă, Johanna Chivaran.

Una din patru companii cer competenţe AI

"Vedem că tot mai mulți angajatori încep să solicite competențe care au legătură cu AI, date, skill-uri digitale. Una din patru companii, în acest moment, are obligatoriu la interviul de recrutare să existe acest AI literacy, cum îi spunem noi, capacitatea de a stăpâni AI-ul", a spus reprezentantul unei platforme de joburi, Raluca Dumitra.

Specialiștii cred că profesiile bazate pe creativitate și emoție vor rămâne greu de înlocuit.

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Conferința Antena Academy "Piața muncii în fața revoluției AI" a reunit lideri din companii, experți în resurse umane și specialiști în tehnologie pentru a pregăti companiile şi angajaţii să rămână relevanţi pe piaţa muncii în era Inteligenţei Artificiale.