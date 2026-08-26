Un miros urât a ajuns să se simtă tot mai pregnant în Braşov, inclusiv în centrul vechi al oraşului, care este plin de turişti. De vină sunt fertilizările naturale pe câmpurile din apropierea localităţii. Procedura de fertilizare este una permisă şi chiar recoamandată, iar autorităţile locale spun că nu au ce face. Primarul oraşului cere însă ministerelor agriculturii şi a mediului să găseacă soluţii.

Sunt deja câteva zile de când localnicii se plâng că pe străzile Braşovului miroase pestilenţial, chiar şi în centrul vechi.

Braşovean: Miroase destul de urât. Ieşim cu copiii în parc şi nu poţi să respiri. Foarte urât miroase.

Reporter: Când se simte cel mai puternic?

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Braşovean: Dimineaţa.

"E un disconfort. Trec pe lângă gunoaie, ele nu miros. Asta e o problemă veche.", spune o persoană.

Sursa mirosului care inundă Brașovul este îngrășământul natural folosit pentru fertilizarea terenurilor din apropierea localităţii. Este o practică permisă de legislație și folosită pe scară largă în agricultură.

"În această perioadă, fermierii aplică fertilizarea cu îngrăşăminte organice care se practică înainte de înfiinţarea culturii de toamnă.", spune Lidia Purice, şef serviciu Direcţia Aagricolă Braşov.

Autoritățile locale spun că nu pot interveni în modul în care agricultorii își fertilizează terenurile, dar cer ministerelor competente să verifice situația.

"Noi am indentificat locurile respective, avem locaţiile, avem coordonatele, ştim firmele care se ocupă cu această procedură. Sunt în curs de verificare. Ministerul Agriculturii, Direcţia de Sănătate Publică, pot preciza dacă aceste emisii sunt dăunătoare pentru sănătate şi mediu.", explică Mircea Paraschiv, comisar şef Garda Naţională De Mediu, CJ Braşov.

"Cei care acum sunt în postura de a reglementa această situaţie şi mă refer acum la ministrul mediului, la ministrul agriculturii, care sunt responsabili, să facă ceva să rezolve această problemă, pentru că noi nu suntem vinovaţi pentru că alţii fac aceste lucruri.", precizează George Scripcaru, primarul municipiului Braşov.

Potrivit legii, fertilizarea cu îngrășăminte organice este permisă între 15 martie și 15 noiembrie. Practic, perioada în care mirosurile pot ajunge în oraș se suprapune cu perioada turistică de vârf a verii.