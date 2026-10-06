Epidemia de singurătate din rândul tinerilor, despre care am mai vorbit aici, la Observator, a ajuns studiu de cercetare. Specialiştii vorbesc despre "generaţia abstinentă". Studiile arată că tinerii au mult mai puţine relaţii intime în comparaţie cu generaţiile anterioare. Este un paradox, pentru că, în ciuda faptului că sunt conectaţi la atâţia oameni, prin aplicaţii de dating sau reţele sociale, mulţi se tem în realitate de conexiune.

Pentru tot mai mulți tineri din generaţia Z, singurătatea devine un stil de viaţă: amână relațiile de cuplu, evită intimitatea şi petrec perioade tot mai lungi fără un partener. Un fenomen care începe să atragă atenția cercetătorilor.

La 25 de ani şi după o dezamăgire în dragoste, Lavinia a ales să rămână singură şi spune că nu mai este dispusă să renunțe atât de ușor la liniștea pe care și-a găsit-o, cu toate că şi-ar dori un partener.

"Mi-aș dori, dar sunt pretențioasă. Am avut o relație de trei ani și m-a înșelat. Și am decis să stau singură. Multe rețineri... Relațiile sunt complicate, nu mai merge... De la psihic pornește tot. Psihic, ne retragem mai mult, ne confruntăm cu depresii", a mărturisit Lavinia.

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La fel ca ea, şi alţi tineri sunt tot mai reţinuţi în ceea ce priveşte apropierea de alte persoane.

Reporter: Cum ţi se pare piaţa de dating, ca tânăr din generația Z?

Tudor: Destul de dificilă pntru că lumea are standarde înalte din cauza internetului. Lumea vede în online tot felul de idei care nu pot fi îndeplinite.

"Vorbim foarte mult despre noi. Ne-a crescut în mod exagerat partea asta de self-esteem, stimă de sine care nu este adevărată, este un falsă şi pierdem din vedere partenerul sau viitorul partener", a explicat pentru Observator 16 Mihaela Stroe, sociolog şi analist comportamental.

Nici la capitolul intimitate, tinerii din Generația Z nu par să stea mai bine decât generația părinților lor.

Unu din 4 tineri sub 30 de ani spune că nu a mai făcut sex de cel puțin un an. Și aproape un sfert dintre cei cu vârste cuprinse între 18 și 29 de ani spune că nu au avut niciun partener sexual în ultimele 3 luni. Dar avem și un paradox: Aproape 80% spun totuși că există dorință sexuală ridicată sau chiar moderată.

"Sexul se întâmpla doar dacă amândoi oamenii sunt implicați, nu pui presiunea pe un singur om ca să iniţieze. Lipsa te aduce în punctul în care eşti foarte rece cu oamenii, nu mai ești primitor...nu îți dai voie să faci experiențe", a spus o tânără.

Specialiştii spun că este rezultatul unor cumuli de factori, însă cel mai important este influenţa mediului online.

"Acești tineri au început de mici sa își împlinească nevoile erotice prin intermendiul site-urilor pono. Atunci când tinerii își satisfac acetse nevoi într-un mod facil scade foarte mult dorința și efortul de a-şi găsi un partener", a explicat pentru Observator 16 Gabriela Marin, medic sexolog.

Mediul online şi în special reţelele de socializare au devenit, pentru tot mai mulți tineri, un fel de substitut pentru interacțiunile și conexiunile din viața reală... Chiar dacă, paradoxal, au şansa de a cunoaşte mai mulţi potenţiali parteneri, interacţiunile virtuale...nu par să ducă nicăieri.

"Cred că această generaţie Z, crescând în această lume de conexiuni care sunt foarte rapide, cu foarte multe informaţii, nu îi lasă sau nu le lasă ocazia să creeze aceste relaţii profunde pe care noi le am avut. Suntem norocoşi.

Mai multe opţiuni înseamnă şi mai multă ezitare, înseamnă comparaţie. Vreau să se înţeleagă foarte bine că relaţia nu este o aplicaţie pe care tu o descarci în telefon şi gata", a mai spus Mihaela Stroe.

Cu alte cuvinte, o relaţie se construieşte. Un efort prea mare pentru mulţi tineri care par să nu mai aibă nici timp, nici motivaţie.

"Lumea petrece mult timp petelefon pe jocuri. Suntem și în era vitezi, toată lumea aleargă şi nu mai stau tinerii să se bucure de viaţă, să se uite în stânga şi drepata", a spus Tudor, 19 ani.

"Ei stau mai mult cu părintii, își incep viața mai târziu, vor să aibă o carieră. Mulți tineri sunt impactaţi de părinții care au avut probelem, care s-au despăţit", a precizat Gabriela Marin.

"Stau prea mult în probă. Dacă întâlnești persoana potrivita vine de la sine treaba asta. La noi era ruşine puțin mai mult faţă de ce e acum", a spus Anamaria, 43 de ani.

Epidemia de singurătate are însă şi un remediu.

"Tot ce înseamnă mijloace de comunicare și, știind niște lucruri pe care generația trecută nu le-a avut, ei au șansa să aibă relații împlinitoare. Să aibă curaj, pentru că și femeile, și bărbații își doresc același lucru. Este o mare foame de iubire, de conectare. Curaj", a spus Gabriela Marin pentru Observator 16.