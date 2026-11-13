Tinerii cu vârste între 18 și 35 de ani vor putea urma un program de pregătire militară voluntară, în cadrul căruia vor beneficia de instruire, cazare, hrană și o indemnizație lunară de peste 4.000 de lei net. Ministerul Apărării Naționale a făcut un nou pas pentru implementarea programului "Soldat-Gradat Voluntar în Termen", lansând, vineri, în dezbatere publică, proiectul de Hotărâre de Guvern care stabilește regulile de desfășurare a pregătirii militare.

Cum vrea MApN să atragă tinerii în armată. Ce prevede noul proiect pentru voluntari sub 35 de ani - Sursa: Profimedia

Potrivit MApN, demersul face parte din procesul de dezvoltare și consolidare a capacității de apărare a României.

"Demersul se înscrie în procesul de implementare a obiectivelor de dezvoltare și consolidare a capacității de apărare a României, stabilite prin documentele de planificare a apărării aprobate de Consiliul Suprem de Apărare a Țării și de Parlamentul României. Actualizarea cadrului normativ urmărește asigurarea resurselor umane necesare îndeplinirii acestor obiective, prin dezvoltarea și consolidarea rezervei operaționale a Armatei României", precizează Ministerul Apărării Naționale, vineri, într-un comunicat.

Cine se poate înscrie în programul "Soldat-Gradat Voluntar în Termen"

Programul se adresează cetățenilor români, femei și bărbați, cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani, care nu au efectuat serviciul militar activ sau în rezervă.

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Potrivit MApN, pregătirea va avea o durată de până la patru luni și urmărește dobândirea cunoștințelor și deprinderilor militare de bază necesare îndeplinirii unor misiuni specifice.

Pe parcursul instruirii, participanții vor beneficia de drepturile prevăzute de lege, respectiv cazare, hrană, echipament și asistență medicală.

Ce sumă primesc voluntarii în cele patru luni

Pe lângă drepturile materiale, participanții vor primi o indemnizație echivalentă cu trei salarii medii brute, stabilite prin lege, acordată în patru tranșe lunare.

La nivelul anului 2026, suma ajunge la 4.033 de lei net pe lună. La aceasta se adaugă o indemnizație lunară de 217 lei pentru gradul de soldat sau de 239 de lei pentru gradul de fruntaș.

Astfel, programul oferă participanților atât posibilitatea de a dobândi pregătire militară, cât și un sprijin financiar pe perioada desfășurării instruirii.

16 săptămâni de pregătire militară

Programul cuprinde 11 săptămâni de pregătire militară de bază și alte cinci săptămâni de pregătire de specialitate. Instruirea include trageri, marșuri și exerciții în teren.

Jurământul militar va fi depus la finalul primei luni de pregătire.

După încheierea programului, participanții vor avea posibilitatea să opteze pentru continuarea unei cariere militare, în condițiile legii. Cei care nu aleg această variantă vor fi luați în evidența rezervei operaționale a Armatei României.

MApN precizează că serviciul militar rămâne voluntar

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, introducerea programului urmărește dezvoltarea rezervei operaționale și asigurarea resurselor umane necesare consolidării capacității de apărare a României, inclusiv în contextul obligațiilor asumate în cadrul NATO.

Reprezentanții instituției subliniază că programul are caracter exclusiv voluntar și nu presupune reintroducerea serviciului militar obligatoriu. Armata României rămâne o armată profesionistă, iar recrutarea personalului militar se realizează în continuare pe bază de voluntariat.

Proiectul de Hotărâre a Guvernului poate fi consultat pe pagina oficială a MApN, în secțiunea dedicată transparenței decizionale, unde persoanele interesate pot transmite propuneri și observații în condițiile legii.

Detalii despre program și condițiile de înscriere sunt disponibile pe site-ul Direcției generale management resurse umane: www.recrutaremapn.ro/sgvt.php.