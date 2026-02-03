Antena Meniu Search
Video Gerul agravează criza apei din Curtea de Argeş. Rezervoarele aduse pentru populație au îngheţat

Au trecut trei luni de când oamenii din Curtea de Argeş nu mai au apă potabilă, iar gerul face şi mai multe probleme. Deşi au fost aduse mai multe bazine în oraş, apa îngheaţă din cauza temperaturilor scăzute.

de Redactia Observator

la 03.02.2026 , 09:04

Furnizarea a fost oprită după ce a fost identificată prezenţa unei bacterii în apă. În total, aproximativ 50 de mii de oameni sunt afectaţi.

Reprezentanţii societății Aquaterm au anunţat că apa din rețeaua de distribuție de la Curtea de Argeș poate fi utilizată în scopuri igienico-sanitare.

"În urma analizelor primite de la DSP Argeș, care a monitorizat în permanență calitatea apei, în apa din rețeaua de distribuție nu au fost evidențiate niciodată bacterii. Apa poate fi utilizată în scopuri igienico-sanitare (spălat legume și fructe, igiena personală, etc), dar rămâne în continuare nepotabilă și nu este bună de băut sau gătit", se arată într-o informare transmisă către locuitorii din municipiul Curtea de Argeș și comunele Valea Iașului, Valea Danului și Băiculești.

Societatea Aquaterm anunțase, pe 29 ianuarie, că într-o probă de apă a fost identificată prezența unei bacterii. Primăria Curtea de Argeș a venit după o zi cu precizări, anunțând că prezența bacteriei Clostridium perfingens a fost detectată în apa brută, nu în cea din rețeaua de distribuție.

Între timp, operatorul local a redus tariful până când parametrii vor reveni la normal.

