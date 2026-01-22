Tu ce apă bei? Teoretic, apa care ajunge zilnic la robinetele noastre e cât se poate de potabilă. Practic, mulţi se feresc de ea, nu au încredere să o consume. Țevile vechi, depunerile sau pur şi simplu lipsa informațiilor îi determină pe mulți să se orienteze pe apă îmbuteliată. Asta înseamnă cheltuieli mai mari şi o apă mai proastă. Există, desigur, şi alte soluţii de filtrare a apei, dar între atâtea teorii, e greu să-ţi dai seama care e cea mai bună şi sănătoasă alegere.

Știm cu toții, fără apă nu putem trăi. Și cu siguranță acest robinet există în casele tuturor. Acum, cât de bună sau nu este apa, este în funcție de norocul fiecăruia și de zona în care se află. Dar, în general, apa, în esență, este bună, doar că acele conducte prin care ea trece nu sunt tocmai noi, nu sunt tocmai în regulă și, automat, apa nu ajunge așa cum ar trebui să fie ea bună în paharul nostru.

"O apă bună înseamnă o apă naturală, înseamnă o apă naturală echilibrată mineral și cu un pH ușor alcalin. Cam acestea sunt cele trei ingrediente. Nu că nu ar fi și altele, dar cred că sunt cele mai importante pentru un consumator.", a spus Răzvan, reprezentant firmă de apă.

Ce înseamnă, de fapt, "apă bună" și cum o putem obține acasă

Articolul continuă după reclamă

Toți cei care ne urmăresc sunt curioși să afle cum putem avea apă bună, dar la un cost cât mai redus în casele noastre.

Important este să știm să ne informăm. Dacă vorbim de apă îmbuteliată, putem alege un abonament de pe piață la ambalaje mai mare, de 19 respectiv, 11 litri. Ambalajele sunt din policarbonat, deci eliminăm partea de rezidu de plastic. Plastic este policarbonat și nu are reziduri în interior.

Mai mult decât atât, nu există taxă SGR. Ambalajele sunt reutilizabile și există oameni care îți aducă apa fix la ușă. Și pe termen lung, mă gândesc de cât să cumpere la 2 litri sau la cât cumpărăm noi. Fiind de la o cantitate mai mare, sunt și avantaje din punctul acesta de vedere.

Un alt mare avantaj la acest gen de apă este că poate funcționa ca atare printr-o pompă manuală sau poate utiliza un dozator care poate oferi atât apă rece, apă la temperatura camerei și apă fierbinte.

"Care este a doua alternativă? Haideți să revenim la apa de la rețea. Exact cum spuneai și tu, Alex, apa de la rețea este o apă, în general, foarte bună. Problema o reprezintă traseele, țevile prin care ajunge în casele noastre.", a adăugat Răzvan.

Având în vedere că sunt multiple soluții la momentul ăsta de filtrare, ne vom referi doar la cele sigure și care oferă o apă constantă și de o calitate sigură. Ne referim la baterii de câte patru filtre, două, trei, patru, în funcție de fiecare câte dorește să-și achiziționeze. Trebuie să-i informeze foarte bine.

Care sunt cele mai accesibile soluții pentru apă de calitate în locuințe

Aceste filtre se montează, este bine să ia filtre care sunt specifice apei din România, se montează sub piuvetă și printr-un simplu robinet pot fi utilizate.

Dacă luăm specific aceste patru filtre, vedem aici filtrele care folosesc carbon, deci totul este natural. Apa trece prin mai multe straturi. Primul este cel de sedimente. La final, după ce trece de cele de carbon, există un filtru care îmbunătățește un pic gustul.

Este un filtru de cocos, nu este nimic wow, este natural totul și estompează un pic din gustul de clor. Ce cost avem dacă vrem să bem apă bună și la costă mici?

Costul optim pentru astfel de baterie de filtre este undeva la 50 de lei pe lună și asta include accesul, montajul, dar și schimbul de filtre odată la 6 luni, respectiv la 12 luni.

Alexandru Munteanu Like Iubesc televiziunea! Este locul în care pot face lucrurile cu pasiune, creativitate și entuziasm. Prima mea experiență serioasă cu microfonul a venit încă din clasa a VIII-a. ➜

Întrebarea zilei Ar trebui modificată formula de calcul a impozitului auto? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰