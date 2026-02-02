Bolnavii cer Avocatului Poporului să intervină după ce Guvernul a hotărât să nu mai plătească prima zi din concediul medical. Cei a căror viaţă depinde de tratamente făcute des pierd astfel mii de lei. Chiar două salarii pe an în unele cazuri, au calculat asociaţiile de pacienţi.

De trei ani, Liliana Niță face tratament frecvent pentru a-şi ţine sub control boala neurologică.

"Sunt nevoită în fiecare lună să iau cel puțin o zi de concediu medical pentru administrarea tratamentului.", spune Liliana Niţă, pacient cronic.

Aproape cinci milioane de pacienți cronici și oncologici din România au nevoie de zile libere pentru tratamente regulate. De ieri, prima zi de concediu medical nu mai este plătită, însă.

Articolul continuă după reclamă

"Nu e normal. Este un drept al nostru și nu e normal să ni-l ia.", spune o pacientă.

"Avem totuși destule taxe pe care le plătim și în momentul când te îmbolnăvești și nu poți munci, este un pic aiurea să nu poți beneficia de o zi.", adaugă alt pacient.

Asociațiile de pacienți sunt revoltate. Consideră că noua regulă îi pedepsește pe cei care încearcă să rămână activi profesional.

"Am scris avocatului poporului, care considerăm noi că ar fi trebuit să se autosesizeze dacă avocatul poporului nu ne va răspunde... Vom merge mai departe la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.", explică Cezar Irimia, preşedinte Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer.

"Suntem sub media europeană la concedii medicale. Și o dată și doi la mână, cred că ar trebui pedepsi și cei care abuzează, nu să pedepsești toți oamenii corecți care muncesc și își plătesc asigurările de sănătate.", spune Rozalina Lăpădatu, preşedinte Asociaţia Pacienţilor APAA.

Un pacient cronic care are nevoie, în medie, de 15 zile de concediu medical pe an, adică una sau două vizite la medic pe lună, poate pierde până la 4.125 de lei pe an, la un salariu net de 5500 de lei. Adica pierde aproape trei sferturi din munca dintr-o lună.

Ministerul Sănătăţii promite că va discuta cu asociaţiile de pacieţi pentru a ajunge la o intelegere.

"Încercăm unde concediul medical este repetitiv, vă dau un exemplu, pacienții care fac radioterapie și care tot la câteva zile au nevoie de un concediu medical pentru această activitate terapeutică, acolo vom face excepție de la această regulă.", spune Alexandru Rogobete, Ministrul Sănătăţii.

Românii şi-au luat 43 de mii de ani de concediu medical în 2024. Anul trecut, autorităţile au făcut mai multe controale la medicii de familie, zilele de concediu medical au început să scadă, iar asta a adus economii la bugetul de stat de aproape 120 de milioane de lei pe lună.

Marko Pavlovici Like

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu o lege care să limiteze accesul copiilor la reţelele de socializare? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰