Trei adolescenţi din Neamţ, anchetaţi după ce au agresat un tânăr de 16 ani. L-au forţat să le dea 100 de lei

Tot mai multe incidente violente au loc în râdul tinerilor din România. Trei băieţi, cu vârste cuprinse între 14 şi 17 ani, sunt cercetaţi de poliţiştii din Neamţ, sub control judiciar, după ce, la sfârşitul săptămânii trecute, au agresat un adolescent de 16 ani şi i-au umblat în buzunare şi în portofel, dar nu au găsit bani asupra sa. Cu câteva zile înainte, cei trei îl ameninţaseră pe băiatul de 16 ani şi astfel l-au convins să le dea suma de 100 de lei.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Neamţ au anunţat că poliţiştii din Piatra Neamţ au fost sesizaţi de un băiat de 16 de ani, din localitate, că a fost agresat.

"În urma verificărilor efectuate s-a stabilit faptul că, la data de 30 ianuarie, în timp ce un minor în vârstă de 16 ani, se deplasa pe strada Alexandru Lăpuşneanu, din municipiul Piatra-Neamţ, ar fi fost lovit de trei minori cu vârste de 14, respectiv 17 ani, care l-ar fi controlat în portofel şi buzunare, fără a identifica sume de bani asupra sa", au afirmat poliţiştii.

Ei au mai stabilit că în urmă cu câteva zile cei trei l-au ameninţat pe băiatul de 16 ani să le dea 100 de lei.

"Totodată, s-a stabilit faptul că, la data de 20 ianuarie, cei 3 minori în vârstă de 14, respectiv 17 ani, l-ar fi ameninţat pe minorul de 16 ani, cu acte de violenţă, determinându-l să le ofere suma de 100 de lei şi să le achiziţioneze diferite bunuri", au precizat reprezentanţii IPJ Neamţ.

Cei trei băieţi au fost identificaţi şi reţinuţi pentru 24 de ore. Ei au fost prezentaţi procurorului de caz care a decis cercetarea acestora sub control judiciar, pentru 60 de zile.

