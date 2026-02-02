Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Trei adolescenţi din Neamţ, anchetaţi după ce au agresat un tânăr de 16 ani. L-au forţat să le dea 100 de lei

Tot mai multe incidente violente au loc în râdul tinerilor din România. Trei băieţi, cu vârste cuprinse între 14 şi 17 ani, sunt cercetaţi de poliţiştii din Neamţ, sub control judiciar, după ce, la sfârşitul săptămânii trecute, au agresat un adolescent de 16 ani şi i-au umblat în buzunare şi în portofel, dar nu au găsit bani asupra sa. Cu câteva zile înainte, cei trei îl ameninţaseră pe băiatul de 16 ani şi astfel l-au convins să le dea suma de 100 de lei. 

de Redactia Observator

la 02.02.2026 , 19:42
Trei adolescenţi din Neamţ, anchetaţi după ce au agresat un tânăr de 16 ani. L-au forţat să le dea 100 de lei - Sursa: Profimedia

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Neamţ au anunţat că poliţiştii din Piatra Neamţ au fost sesizaţi de un băiat de 16 de ani, din localitate, că a fost agresat.

"În urma verificărilor efectuate s-a stabilit faptul că, la data de 30 ianuarie, în timp ce un minor în vârstă de 16 ani, se deplasa pe strada Alexandru Lăpuşneanu, din municipiul Piatra-Neamţ, ar fi fost lovit de trei minori cu vârste de 14, respectiv 17 ani, care l-ar fi controlat în portofel şi buzunare, fără a identifica sume de bani asupra sa", au afirmat poliţiştii.

Ei au mai stabilit că în urmă cu câteva zile cei trei l-au ameninţat pe băiatul de 16 ani să le dea 100 de lei. 

Articolul continuă după reclamă

"Totodată, s-a stabilit faptul că, la data de 20 ianuarie, cei 3 minori în vârstă de 14, respectiv 17 ani, l-ar fi ameninţat pe minorul de 16 ani, cu acte de violenţă, determinându-l să le ofere suma de 100 de lei şi să le achiziţioneze diferite bunuri", au precizat reprezentanţii IPJ Neamţ

Cei trei băieţi au fost identificaţi şi reţinuţi pentru 24 de ore. Ei au fost prezentaţi procurorului de caz care a decis cercetarea acestora sub control judiciar, pentru 60 de zile.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

copii furtm furt portofel bani
Înapoi la Homepage
Mircea Lucescu, internat de urgenţă la Spitalul Universitar! Ce se întâmplă cu selecţionerul României
Mircea Lucescu, internat de urgenţă la Spitalul Universitar! Ce se întâmplă cu selecţionerul României
Cum a răspuns Marina Dina acuzațiilor referitoare la apropierea sa de Călin Donca: „Larisa are o imaginație bogată”
Cum a răspuns Marina Dina acuzațiilor referitoare la apropierea sa de Călin Donca: „Larisa are o imaginație bogată”
„Nici certați, nici împăcați”. Laurențiu Reghecampf dezvăluie câți bani i-a dat înapoi lui Mihai Rotaru. Exclusiv
„Nici certați, nici împăcați”. Laurențiu Reghecampf dezvăluie câți bani i-a dat înapoi lui Mihai Rotaru. Exclusiv
Rochia topless și ținuta din latex în care Heidi Klum arată dezbrăcată. Cele mai extravagante ținute de la Emmy 2026
Rochia topless și ținuta din latex în care Heidi Klum arată dezbrăcată. Cele mai extravagante ținute de la Emmy 2026
Transferul anului în televiziune! Denise Rifai a semnat cu Antena 1! Ce emisiune va prezenta
Transferul anului în televiziune! Denise Rifai a semnat cu Antena 1! Ce emisiune va prezenta
Comentarii


Întrebarea zilei
Sunteţi de acord cu o lege care să limiteze accesul copiilor la reţelele de socializare?
Observator » Evenimente » Trei adolescenţi din Neamţ, anchetaţi după ce au agresat un tânăr de 16 ani. L-au forţat să le dea 100 de lei